El cómico Santi Rodríguez se sincera sobre su enfermedad: «Afortunadamente, lo detectamos a tiempo» El jienense tuvo una conversación fortuita con una pareja de médicos en un tren fundamental para tener un diagnóstico precoz

C. L. Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:55 | Actualizado 12:04h.

Santi Rodríguez, malagueño de nacimiento pero jienense por los cuatro costados, pues en la capital de Santo Reino desarrollço toda su infancia, acostumbra a hacer reir al público, tanto con sus personajes en series, películas y teatro, como con sus monólogos. Sin embargo, en las últimas horas su presencia en los medios no ha sido para contar anécdotas graciosas.

El actor contó en una entrevista a 'Informativos Telecinco' cómo se enteró de la enfermedad que tiene. Santi viajaba en el AVE como un día más, pero en el trayecto tuvo una conversación que cambió su vida. El artista se sentó junto a un matrimonio, y coincidió que ella era médica de cabecera y él presidente del Colegio de Neumólogos de España. Los tres, durante el viaje, entablaron una conversación. A lo largo de la misma el humorista confesó a la pareja que nunca se había hecho una revisión neumológica.

Tras esto, el hombre le hizo varias preguntas sobre su salud. Entre otras, si era fumador o si solía toser por las mañana. El jiensen dijo que «sí». Ante esta respuesta, el presidente del Colegio de Neumólogos de España expresó: «Mal hecho» y continuó: «Te deberías mirar, porque seguramente tengas EPOC«. Santi admitió que no sabía lo que eso significaba: «Esa palabreja no la había oído en mi vida». Fue así como descubrió que tenía la enfermedad: «Me lo diagnosticaron por una casualidad».

El cómico hizo caso a las indicaciones de estos profesionales de la salud y fue al médico. Una vez allí se hizo una espirometría. Esta sencilla prueba confirmó la enfermedad que previamente había diagnosticado el hombre que fue con él en el tren. Gracias a ello el actor lleva una vida normal: «El diagnóstico precoz no solo mejora la calidad de vida, también puede evitar complicaciones. Afortunadamente, lo detectamos a tiempo».

Empezó el tratamiento que mantiene hoy en día. Respecto a cuál es el medicamento que se tiene que tomar, Rodríguez explicó que «solo tengo que ponerme mi dosis de inhalador por la mañana y llevar encima uno de rescate por si hiciera falta». Así que Santi se siente muy agradecido: «Hago vida normal gracias a esa prueba y a haber tenido un diagnóstico temprano». Además, ya no fuma, por supuesto. «El tabaco ya no forma parte de mi vida. Durante muchos años fue algo muy importante, tristemente, pero hace ya una década que no fumo».

Asimismo reconoció: «Yo era consciente de lo dañino que es el tabaco, pero te engañas, pones excusas». Con esta entrevista el cómico quiere concienciar de la importancia de ir al médico para detectar enfermedades como esta y así: «Tener una vejez mejor».

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es un grupo de enfermedades pulmonares que dificultan la respiración debido a la obstrucción del flujo de aire. La causa más común es el tabaco. Entre la sintomatología destaca la dificultad para respirar, la tos persistente con mucosidad, la opresión en el pecho, la sibilancia y la fática.

Temas

Enfermedades

Tabaco