Ciudadanos descarta una consejería de Turismo en exclusiva AFP El partido naranja, en el que recaerá esta competencia, defenderá su actual peso presupuestario MARIA DOLORES TORTOSA Sevilla Viernes, 11 enero 2019, 16:08

El bipartito PP-Cs no contempla que en la estructura del futuro gobierno el área de Turismo tenga una consejería en exclusiva, como ha pedido el sector. Así lo han confirmado a este periódico fuentes de Ciudadanos, partido en el que recaerá esta competencia. La decisión, de materializarse, supone un jarro de agua fría para el sector, que ha reclamado al futuro gobierno de la Junta que tenga en cuenta el peso del turismo, un 13% del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz.

Las mismas fuentes han asegurado que pese a estar integrada con otras carteras de la actual estructura, Turismo seguirá manteniendo su peso presupuestario. En el Presupuesto de la Junta para 2018 la Consejería de Turismo y Deportes tenía asignados 161,73 millones de euros, un 3,5% más que en el ejercicio anterior. Este presupuesto, que fue aprobado con la participación y apoyo de Ciudadanos, ha sido prorrogado para 2019 hasta que el Gobierno entrante decida elaborar sus propias cuentas.

Turismo siempre ha estado ligada a otras materias, recuerdan fuentes de Cs. En el ejecutivo saliente lo está a Deportes, pero en otros anteriores a Comercio e Industria. Si bien esto es cierto, también lo es que desde 1996 cuando el PSOE formó la primera coalición de gobierno con el PA, este partido impuso que Turismo apareciera en el organigrama con nombre propio y con prioridad a otras carteras integradas. De tal forma que desde entonces siempre se ha conocido al titular de la cartera como consejero de Turismo.

Las fuentes consultadas de Ciudadanos no aseguran que esto vaya a seguir siendo así. Entre otras razones porque el organigrama no está definido aún. Solo se ha concretado que habrá una reducción de consejerías, de 13 pasarán a 11 además de la vicepresidencia. PP y Ciudadanos aún negocian el reparto de áreas de las diferentes consejerías. Hay consenso en la división de consejerías, pero aún no está cerrado el reparto de direcciones y secretarías generales porque algunas pasarán de unos departamentos a otros. Como ejemplo sirve que Deportes antes estaba vinculada a Turismo y ahora lo estará a Educación; o que Agricultura, también de gran peso en el PIB andaluz, estará de nuevo vinculada a Medio Ambiente, como en otras legislaturas. La primera la gestionará Cs y la segunda, el PP. «Si vamos a reducir consejerías, unas carteras tendrán que ir con otras», aducen las fuentes de Cs consultadas. «Todos los sectores quieren una consejería propia, pero eso no va a poder ser. Lo importante no será el lugar que ocupe en la denominación, sino el presupuesto que tenga», añaden.

Las posibilidades sobre Turismo son varias, incluida la de que se incluya en el paquete de competencias de la vicepresidencia de la Junta, que ostentará el líder de Cs en Andalucía, Juan Marín. Fuentes del entorno de este no dan por cerrada esta posibilidad, y tampoco descartan que pueda estar ligada a Educación y Deportes, cuya titularidad ya se conoce que la llevará Javier Imbroda. Todo va a depender de lo que se decida entre PP y Cs sobre las competencias que al final queden sujetas bajo la vicepresidencia. Marín quiere mantener algunas prerrogativas de la actual vicepresidencia del ejecutivo de Susana Díaz, cuyo titular, Manuel Jiménez Barrios, ha tenido el mayor peso político de todo su equipo. Solo está decidido que Marín gestione el portal de transparencia, en el futuro integrado bajo la denominación de Regeneración Democrática, y las competencias de Administración Local o la relación con los ayuntamientos. Sigue sin despejarse de qué partido dependerán otras competencias sujetas ahora a la Vicepresidencia y de gran importancia e impacto, como la RTVA. Este es uno de los escollos.