Ciudadanos descarta en Andalucía una coalición electoral con el PP porque «no está en su ADN» El líder andaluz de Cs destaca la «vocación democráticamente reformista» del partido. / SALVADOR SALAS Pese este rechazo, Juan Marín muestra su disposición a sumar con programas coincidentes y resalta que el pacto con los populares le «sienta bien» a la Comunidad JOSÉ LUIS PIEDRA Málaga Domingo, 18 agosto 2019, 02:00

La propuesta lanzada desde las filas del PP-A para conformar una gran alianza electoral que sea capaz de aglutinar todo el voto del centro-derecha en Andalucía fue acogida con muchas reticencias por parte de Ciudadanos, socio de gobierno de los populares en el Gobierno andaluz. El líder andaluz de la formación naranja y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, descartó de entrada esta coalición electoral y argumentó que «no está en el ADN» de su partido.

Este rechazo en primera instancia está lleno de matices en su segunda línea, ya que el número dos del Ejecutivo andaluz precisó que se puede llegar a acuerdos como los alcanzados en la Comunidad de Madrid o Andalucía, por lo que dejó la puerta entreabierta para cualquier posibilidad de cooperación para formar gobiernos de centro-derecha desde la vocación reformista que caracteriza a su formación.

«Estamos dispuestos a sumar con todos aquellos que tengan un programa y un proyecto coincidente», aseguró el líder de Ciudadanos en Andalucía, pese a desdeñar inicialmente la opción de Andalucía Suma en esta comunidad autónoma que impulsó el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en sintonía con la coalición España Suma que ha planteado a nivel nacional el líder del PP, Pablo Casado, una propuesta enfocada especialmente para el caso hipotético de que se repitieran las elecciones generales el próximo otoño.

D

El líder andaluz de Cs destaca la «vocación democráticamente reformista» del partido

urante una visita a la Feria de Málaga, Juan Marín puso de relieve la necesidad de la existencia de un «partido de centro liberal progresista como es Cs, que ha sido capaz de demostrar en estos últimos cinco años cómo podíamos llegar a acuerdos desde el centro, tanto con el PSOE como el PP», precisó. El máximo responsable de Ciudadanos en Andalucía ensalzó los beneficios y la buena marcha del pacto con el PP en el Gobierno autonómico, un ejecutivo que «le sienta bien a Andalucía, nos está dando muy buenos resultados en el ámbito económico, de la generación de empleo, del sector público y esa es la línea en la que hay que trabajar».

A su juicio, «Ciudadanos es un proyecto muy definido, un proyecto de centro que tiene una vocación democráticamente reformista muy importante y que ha demostrado que es posible llevar a cabo esa reforma» en alusión a los proyectos de gobierno que han sido capaces de impulsar en ayuntamientos y autonomías como Andalucía. En este sentido, Juan Marín insistió en la «plena disposición de Ciudadanos a sumar con todos aquellos que tengan un programa y un proyecto coincidente» para promover las reformas necesarias para el bienestar, el desarrollo y el empleo como está ocurriendo en Andalucía.

De esta forma reaccionaba el vicepresidente del Gobierno andaluz y número de uno de Ciudadanos en Andalucía a la propuesta que lanzó su presidente y socio en el Ejecutivo, Juanma Moreno, que consideró muy positiva la opción de Andalucía Suma en esta comunidad autónoma en la línea con la coalición España Suma planteada por su formación a nivel nacional y que no descartaba incluso integrar a Vox en dicha alianza. Juanma Moreno sostuvo que se trata de «una solución viable y realista» y veía «positivo abrir una reflexión sensata y seria por parte de todas las formaciones de centro-derecha».

Propuesta de Moreno

«Sería netamente positivo no sólo para Andalucía sino para el conjunto de España», señaló el presidente andaluz, además de reflexionar sobre las capacidades de acuerdo de los partidos de centro derecha. A este respecto, dijo que «si hemos sido capaces de hacerlo después de las elecciones porque no somos capaces de hacerlo antes de unas elecciones».

Considera que el gobierno de coalición «está dando muy buenos resultados»

Su argumento principal es doblegar a la izquierda y esta apuesta es una fórmula eficaz para facilitar el triunfo del centro-derecha como ha ocurrido en Andalucía, todo un ejemplo que ha servido de modelo en otras comunidades como Madrid, Murcia o Castilla-León. El líder de los populares andaluces recordó que «la unidad es la que consolida unas mayorías sociales suficientes para poder gobernar y para que no gobierne la izquierda y, por tanto, lo que no tendría sentido es ser capaces de ponernos de acuerdo después de unas elecciones y no ser capaces de ponernos de acuerdo antes».

Por todo ello, Juanma Moreno puso de manifiesto la necesidad de abrir una «reflexión serena, seria, por parte de todas las formaciones de centro-derecha y sería netamente positivo no sólo para Andalucía sino para el conjunto de España», concluyó.