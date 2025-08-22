Chubascos y tormentas invadirán varias ciudades de Andalucía con una DANA a la vista Este viernes habrá lluvias y tormentas en el extremo oriental de la comunidad autónoma que se repetirán también durante el sábado

La inestabilidad llega a Andalucía este viernes con chubascos tormentosos en varios puntos de la comunidad autónoma. Además, habrá un ligero repunte en las temperaturas, que se acercarán a los 40 grados en varios puntos de la región, y una DANA podría traer lluvias fuertes, granizo y vendavales entre el domingo y el lunes.

Antes de que eso suceda, este viernes será un día bastante tranquilo en el territorio andaluz, con una jornada de temperaturas relativamente suaves para esta época del año marcada por los cielos despejados y soleados. Se llegarán a los 37 grados en Córdoba, que marcará la temperatura más elevada de la jornada, mientras que el resto de provincias tendrán máximas de unos 30 grados y mínimas sobre los 19.

Sin embargo, no todo el día estará marcado por la estabilidad: a partir de las 14:00 horas los cielos se cubrirán de nubes en el extremo oriental y llegarán los chubascos acompañados de tormentas. Esta situación afectará a varias zonas de las provincias de Almería y Granada, aunque no será muy duradera y a partir de las 20:00 horas dejará de llover.

El sábado podrían volver a repetirse los chubascos tormentosos en las sierras del interior oriental, aunque por lo general será un día tranquilo a nivel meteorológico en Andalucía. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con máximas en torno a los 35 grados en Granada, Jaén, Córdoba y Sevilla, con el resto de la comunidad por debajo de los 30 grados. Y las mínimas alrededor de los 20 grados en toda la región.

Posible DANA a partir del domingo

Entre el domingo y el lunes podría llegar una DANA a la Península Ibérica y dejar tormentas con lluvias fuertes, vendavales y granizo en buena parte del territorio. En el caso de Andalucía, lo que se notará desde primera hora del domingo será un notable aumento de la nubosidad, sin descartar chubascos y tormentas en el tercio oriental a partir de la tarde, tal y como informa la Agencia Estatal de Meteorología.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios en los valores mínimos y con un ligero descenso en los máximos. El lunes no habrá grandes cambios con respecto al domingo, esperándose de nuevo una jornada de cielos nublados en la que no se descartan las lluvias y tormentas, con mayor probabilidad de que ocurran en el este de la comunidad.