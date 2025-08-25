Un chorro polar trae lluvias y tormentas a la Península: estos serán sus efectos en Andalucía Este lunes los cielos lucirán cubiertos de nubes y las temperaturas repuntarán en la comunidad autónoma, pudiéndose alcanzar los 40 grados durante la jornada de mañana

Alberto Flores Granada Lunes, 25 de agosto 2025, 11:24

El mes de agosto encara su recta final y lo hace con una semana bastante dinámica en lo relativo a la meteorología. Este lunes una pequeña DANA se centrará en el Estrecho y propiciará algo de inestabilidad en gran parte del país. Y a partir del miércoles un chorro polar propiciará que se den tormentas fuertes y altibajos térmicos en toda la Península Ibérica, con buena parte de Andalucía viendo como los termómetros vuelven a acercarse a los 40 grados.

Este lunes los cielos lucirán cargados de nubes desde primera hora de la mañana en prácticamente todo el territorio andaluz. Sin embargo, a partir de mediodía el sol ganará terreno y los cielos se despejarán. Aunque podrían darse algunos chubascos y tormentas en la mitad oriental de la comunidad autónoma, estos serían débiles y dispersos.

Además, las temperaturas comenzarán a subir en toda la región. Se alcanzarán los 38 grados en Córdoba, los 37 en Granada y los 36 en Jaén. Mientras que las mínimas también aumentarán ligeramente, situándose por encima de los 20 grados en todas las provincias a excepción de Córdoba y Huelva.

Estabilidad y calor

El martes la estabilidad y el calor tomarán el protagonismo en la comunidad autónoma. Será un día de cielos despejados desde por la mañana y las temperaturas seguirán subiendo hasta rozar los 40 grados. De hecho, se espera que el martes sea el día más caluroso de toda la semana, tal y como indica la Agencia Estatal de Meteorología.

Una situación de calor que tardará poco en cesar, ya que el miércoles avanzará una vaguada que cambiará el tiempo en la Península. Dicha vaguada dejará lluvias y tormentas fuertes en Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana. En Andalucía no se esperan lluvias el miércoles pero sí un descenso de las temperaturas que dejará valores bastante suaves entre el miércoles y el viernes.