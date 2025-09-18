La CEA considera «una ocurrencia» que se obligue a las empresas a atender en catalán

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) no se quiere tomar en serio el anuncio de un acuerdo entre el Gobierno y Junts para obligar ... a las grandes empresas a atender en catalán a los clientes que lo demanden aunque sus sedes están fuera de Cataluña. El presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, inscribió esta iniciativa en el terreno de las ocurrencias y pidió a la sociedad «no entrar al trapo del argumentario de determinados políticos que están ahora en el Gobierno de España».

González de Lara llamó la atención sobre que este tipo de iniciativas que suelen salir del Gobierno tienen como común denominador el aumento de las cargas y los costes económicos para los empresarios. «Siempre, como pasaba con la reducción de jornada, como pasaba con tantas cuestiones, lo pagamos los empresarios -dijo el presidente de la CEA-, todas son ocurrencias donde ponen a las empresas con más cargas. donde obligan a las empresas a llevar un pesado yugo de costes económicos, de costes sociales, de cualquier tipo de naturaleza».

Para el dirigente de la patronal andaluza, no es el momento de lanzar medidas con las que intentar sorprender a la ciudadanía, sino de ser serios y rigurosos.

En su opinión, cualquier medida o decisión debe llevar siempre una proyección económica, aunque esa costumbre se haya abandonado. «Se hacen afirmaciones gratuitas de cuestiones que sencillamente están justificadas por un posible acuerdo político interesado, en este caso por partidos separatistas que forman parte de la coalición de gobierno», dijo González de Lara y reconoció que tiene una moderada preocupación por este asunto. «Ya veremos en la tramitación parlamentaria», señaló antes de recordar que en agosto el Gobierno propuso un pacto nacional por la emergencia climática, de lo que no se ha vuelto a oir nada. «Es algo importantísimo para nuestro país, nada menos que toda la cuestión de extinción de fuego y de emergencia, donde muchas vidas humanas y muchos territorios han sufrido -apuntó-; estamos cansados, creemos que a los empresarios se nos debe respetar y no meternos siempre en el saco de las ocurrencias.