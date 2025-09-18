Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Javier González de Lara, presidente de la CEA. Sur
Política andaluza

La CEA considera «una ocurrencia» que se obligue a las empresas a atender en catalán

González de Lara lamenta que siempre se propongan medidas que suponen más carga para los empresarios

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:44

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) no se quiere tomar en serio el anuncio de un acuerdo entre el Gobierno y Junts para obligar ... a las grandes empresas a atender en catalán a los clientes que lo demanden aunque sus sedes están fuera de Cataluña. El presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, inscribió esta iniciativa en el terreno de las ocurrencias y pidió a la sociedad «no entrar al trapo del argumentario de determinados políticos que están ahora en el Gobierno de España».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  2. 2

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote
  3. 3 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  4. 4 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  5. 5

    La ciudad, llena de doctores en el mayor evento médico del país
  6. 6 El recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias en Granada este 2025
  7. 7 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  8. 8

    Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía
  9. 9 El vídeo que muestra a dos jóvenes realizando pintadas en un muro del Albaicín
  10. 10 Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La CEA considera «una ocurrencia» que se obligue a las empresas a atender en catalán

La CEA considera «una ocurrencia» que se obligue a las empresas a atender en catalán