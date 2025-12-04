Carmen Calvo recoge en Málaga el Premio Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asistido en Málaga a la entrega de premios que la ... Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia, presidida por el que fuera primer presidente socialista de la Junta, Rafael Escuredo, ha celebrado por el 4 de diciembre, que en esta ocasión han recaído en la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; el rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, Francisco Oliva; la presidenta de la Fundación José Saramago, Pilar del Río, y el periodista y analista político Javier Aroca.

Todos ellos han participado en esta reunión con las hermanas de García Caparrós, según han explicado desde el PSOE-A, desde donde han informado además de que Purificación, Dolores y Francisca han recibido una placa como muestra de reconocimiento especial al Hijo Predilecto de la Comunidad.

Junto con el resto galardonados por la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia, las hermanas Caparrós han compartido con María Jesús Montero y Rafael Escuredo «impresiones sobre este día histórico en el que su hermano fue asesinado y del que pronto conocerán la verdad gracias a la desclasificación de archivos aprobada en el Congreso de los Diputados», han señalado desde el PSOE-A.

Posteriormente, María Jesús Montero ha iniciado su discurso en el referido acto de entrega de premios con unas palabras de recuerdo a García Caparrós, valorando que, «después de casi 50 años, se va a hacer justicia con él y con su familia», que ha dedicado «una vida entera para saber quién disparó, quién ordenó disparar y por qué se encubrió» el asesinato de este joven.

«Así que nos sentimos todos muy orgullosos de haber contribuido para que la familia pueda tener acceso a la verdad», ha agregado la vicepresidenta del Gobierno antes de apostillar que lamenta «profundamente que, un año más, algunos no lo entiendan, algunos partidos políticos voten en contra después de tanto tiempo para que una familia humilde que perdió a su hijo pueda encontrar realmente memoria después de tanto tiempo de olvido».

Dicho esto, ha apuntado que «quizás Caparrós no figure todavía con extensión en los libros de Historia, pero sin duda para todos los que estamos aquí, y para el pueblo andaluz, es símbolo de resistencia frente a aquella España que queríamos olvidar» para que se «abriera paso un nuevo horizonte de libertad como el que conquistamos» con esas «ansias de igualdad de Andalucía con el resto de España», y ha concluido augurando que «la figura de García Caparrós permanecerá siempre en nuestra memoria».