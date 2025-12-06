Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Así es el cambio de tiempo para este puente de diciembre en Andalucía

Habrá intervalos de nubes altas, pero no se esperan nuevas precipitaciones

C. L.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:42

Cambio de tiempo en Andalucía tras una semana de lluvias y bajas temperaturas. Andalucía encara este puente de la Constitución y la Inmaculada con cielos ... despejados y soleados y con temperaturas máximas que rondarán los 21 grados, «relativamente altas y por encima de lo habitual» para esta época del año. Según ha detallado el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, a Europa Press, durante el puente destacará una ligera subida de temperaturas entre el viernes y el sábado, donde las máximas podrán alcanzar los 20 o 21 grados, especialmente en el Valle del Guadalquivir; mientras que las mínimas «serán las habituales» ya que oscilarán entre los siete o nueve grados durante el fin de semana y «estarán por encima de la media».

