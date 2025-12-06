Así es el cambio de tiempo para este puente de diciembre en Andalucía

Cambio de tiempo en Andalucía tras una semana de lluvias y bajas temperaturas. Andalucía encara este puente de la Constitución y la Inmaculada con cielos ... despejados y soleados y con temperaturas máximas que rondarán los 21 grados, «relativamente altas y por encima de lo habitual» para esta época del año. Según ha detallado el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, a Europa Press, durante el puente destacará una ligera subida de temperaturas entre el viernes y el sábado, donde las máximas podrán alcanzar los 20 o 21 grados, especialmente en el Valle del Guadalquivir; mientras que las mínimas «serán las habituales» ya que oscilarán entre los siete o nueve grados durante el fin de semana y «estarán por encima de la media».

La del sábado será una jornada bastante tranquila en la provincia granadina. Habrá intervalos de nubes altas, pero no se esperan nuevas precipitaciones. Lo más destacado del día tendrá que ver con las temperaturas y el viento. Por un lado, hará más calor: las máximas rozarán los 20 grados y las mínimas quedarán en torno a los 6. Y por el otro habrá vientos moderados de componente oeste en zonas altas.

La situación será bastante similar el domingo, de nuevo con temperaturas más suaves que las de los últimos días y sin que se esperen nuevas lluvias en ningún punto de la provincia. Habrá cielos nubosos en el oeste de la provincia pero tenderán a despejarse conforme avance el día.

El lunes, que es festivo con motivo del Día de la Inmaculada Concepción, volverá a ser un día de cielos despejados y estabilidad meteorológica. De hecho, solo se espera un cambio: un ligero ascenso de las temperaturas. Las máximas alcanzarán los 20 grados y las mínimas subirán hasta los 7.