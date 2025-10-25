El cambio de tiempo que llega a Andalucía este domingo Las precipitaciones podrían hacer acto de presencia en la mayoría de provincias

Alberto Flores Granada Sábado, 25 de octubre 2025, 13:45 Comenta Compartir

Temperaturas casi veraniegas, cielos despejados y bañistas en la playa. El mes de octubre está siendo atípico en lo meteorológico, y a una semana de terminar apenas ha dejado jornadas de lluvia y frío en Andalucía. Algo que puede cambiar este mismo domingo. De acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), un frente puede dejar lluvias intermitentes en la mayoría de provincias andaluzas durante este domingo.

Además, las temperaturas bajarán en torno a diez grados en distintos puntos de Andalucía. Es cierto que, partiendo de los casi 30 grados que tenemos este sábado en lugares como Granada o Jaén, esta bajada tampoco va a dejar temperaturas frías, aunque sí más propias del otoño.

En Granada, por ejemplo, este domingo hay un 30% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte de la jornada. Esto puede traducirse en lluvias intermitentes, especialmente durante la mañana.

La lluvia afectará a la mayor parte de España durante este fin de semana y se espera un descenso de las temperaturas para este domingo, que afecatará también al sur peninsular hasta alcanzar valores más propios de la época del año, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo.

De cara a la próxima semana, comenzará con tiempo algo más estable y ambiente fresco, especialmente en la mitad norte, donde podría incluso haber algunas heladas.

Del Campo ha avanzado que la Península estará este viernes bajo la influencia de vientos húmedos procedentes del Atlántico. Además, se esperan lluvias en zonas del centro, especialmente en el sur de Castilla y León, norte de Extremadura, también norte de Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. A su vez, podría llover de forma más débil en puntos del sur de Galicia y son menor probabilidad en áreas del norte y este de la Península.