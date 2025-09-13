Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aviso por la subida de temperaturas este fin de semana en Andalucía: podrían superar los 36 grados. Efe

El cambio de tiempo en Andalucía se prolongará hasta el martes: las zonas más afectadas

«El ambiente será cálido durante el fin de semana para la época del año y podría continuar a principios de la próxima», afirman desde la Aemet

C. L.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:55

Cambio de tiempo en Andalucía con una importante subida de las temperaturas. El calor vuelve este fin de semana y los termómetros podrían superar los 36ºC, alejando las primeras señales de otoño que han durado apenas unos días. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el tiempo en general será estable para los próximos días.

Las temperaturas iniciarán un ascenso y durante el viernes y fin de semana se superarán los 36 grados en el valle del Guadalquivir. En el resto de España, en amplias zonas del centro y sur de la península se alcanzarán de los 32 a 34 grados.

En el caso concreto de Granada, el cielo se mantendrá generalmente soleado este fin de semana y el sábado la temperatura subirá hasta los 35ºC, con una mínima de 19ºC, que se mantendrá el domingo y ascenderá hasta los 20ºC a partir del martes de la próxima semana. El domingo estará marcado por una jornada soleada, sin intervalos nubosos, y con una máxima de 36ºC.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha precisado que en los próximos días la inestabilidad atmosférica se va a reducir notablemente en la mayor parte de la península y subraya: «El ambiente será cálido durante el fin de semana para la época del año y podría continuar a principios de la próxima».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía alerta de un bulo que circula por Santa Fe tras el terremoto registrado
  2. 2

    Tres heridos y diez kilómetros de retenciones tras un accidente en la A-92 de Granada
  3. 3 Detenido el conductor del atropello mortal en Pinos Puente tras darse a la fuga y entregarse después
  4. 4

    Los familiares del asesinado en Huétor le dan el último adiós acompañados de un equipo de psicólogos
  5. 5 «La gente corrió a atender a un hombre que se quedó tirado en el pasillo del metro»
  6. 6 El precio del aceite de oliva se desploma en un momento crucial de su producción
  7. 7

    Hallan muerto a un parapentista desaparecido en la sierra de Loja
  8. 8 Así es la nueva bebida hecha con agua de Granada que anuncian Casillas, Ona Carbonell o Márquez
  9. 9 Aparece un flamenco en la playa de Torrenueva y el Ayuntamiento avisa a los bañistas de cómo actuar
  10. 10 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe sentido en varios municipios de la provincia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El cambio de tiempo en Andalucía se prolongará hasta el martes: las zonas más afectadas

El cambio de tiempo en Andalucía se prolongará hasta el martes: las zonas más afectadas