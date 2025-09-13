El cambio de tiempo en Andalucía se prolongará hasta el martes: las zonas más afectadas «El ambiente será cálido durante el fin de semana para la época del año y podría continuar a principios de la próxima», afirman desde la Aemet

C. L. Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:55 Comenta Compartir

Cambio de tiempo en Andalucía con una importante subida de las temperaturas. El calor vuelve este fin de semana y los termómetros podrían superar los 36ºC, alejando las primeras señales de otoño que han durado apenas unos días. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el tiempo en general será estable para los próximos días.

Las temperaturas iniciarán un ascenso y durante el viernes y fin de semana se superarán los 36 grados en el valle del Guadalquivir. En el resto de España, en amplias zonas del centro y sur de la península se alcanzarán de los 32 a 34 grados.

En el caso concreto de Granada, el cielo se mantendrá generalmente soleado este fin de semana y el sábado la temperatura subirá hasta los 35ºC, con una mínima de 19ºC, que se mantendrá el domingo y ascenderá hasta los 20ºC a partir del martes de la próxima semana. El domingo estará marcado por una jornada soleada, sin intervalos nubosos, y con una máxima de 36ºC.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha precisado que en los próximos días la inestabilidad atmosférica se va a reducir notablemente en la mayor parte de la península y subraya: «El ambiente será cálido durante el fin de semana para la época del año y podría continuar a principios de la próxima».