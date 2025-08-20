Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lluvia en Andalucía. Ideal

Cambio de tiempo en Andalucía: caída de temperaturas y tormentas en varias zonas

Este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología avisa de «intervalos de poniente fuerte» en el litoral mediterráneo que afectarán a la costa de Almería, Granada y Málaga

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:32

La ola de calor, la tercera más larga de la historia en España, llegó ayer de manera oficial a su final. Y con su fin, el martes empezó a gestarse un radical cambio de tiempo que afecta a toda la Península Ibérica. Un nuevo patrón meteorológico que trae consigo una bajada de las temperaturas, que hoy serán de hasta 10º C por debajo de la media, fenómenos costeros y tormentas a Andalucía.

Este miércoles lo más destacado a nivel meteorológico tendrá que ver con las temperaturas, que pasarán a situarse en valores mucho más suaves que durante los últimos días. Córdoba y Málaga marcarán las máximas más elevadas, con 36 grados. Mientras que en el resto de la región andaluza los termómetros quedarán en torno a los 33.

En cuanto a los valores mínimos, estos también descenderán. De hecho, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla bajarán de los 20 grados y solo quedarán por encima de esa temperatura Málaga (24), Almería (23), Jaén (21) y Cádiz (21).

Por lo general será un día soleado en toda Andalucía, aunque podrían darse intervalos de poniente fuerte en el litoral mediterráneo y el Estrecho, con rachas de viento ocasionalmente muy fuertes. Por este motivo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por fenómenos costeros en las provincias de Almería, Granada y Málaga.

Posibles tormentas a partir de mañana

Desde este miércoles se acercarán a la Península varios embolsamientos de aire frío que podrían provocar tormentas intensas en varios puntos del país. En el caso de Andalucía, esta situación podría darse el jueves, aunque solo afectaría al extremo oriental de la comunidad autónoma.

De este modo, el jueves será un día soleado en el que las temperaturas seguirán siendo suaves y en el que podrían darse chubascos tormentosos en varios puntos de las provincias de Almería y Granada. Unas lluvias que podrían repetirse el viernes y el sábado junto a un ligero aumento de las temperaturas.

