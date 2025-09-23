Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cambio en el sistema de avisos del SAS para las citas médicas de los andaluces

Desde este 22 de septiembre, la ciudadanía andaluza recibe en su móvil la hora y el lugar de sus citas médicas, además de avisos de interés sanitario

C. L.

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:17

Cambios importantes en el sistema de comunicación del SAS con los usuarios. Desde el 22 de septiembre, la ciudadanía andaluza recibirá en su móvil la hora y el lugar de sus citas médicas, además de avisos de interés sanitario, con el objetivo de reducir el 7% de absentismo.

De esta forma, el Servicio Andaluz de Salud amplía su sistema de avisos para que todas las personas usuarias reciban automáticamente, por SMS o correo electrónico, recordatorios de citas y otra información de salud sin tener que suscribirse. La medida busca bajar el absentismo, mejorar la planificación y facilitar la organización de la vida personal y laboral.

Como ya no hace falta suscribirse, es importante mantener actualizado el teléfono y el correo en la Base de Datos de Usuario (BDU). Esto se puede realizar en mostrador del centro de salud o de forma telemática con certificado digital a través de ClicSalud+ o de la app Salud Andalucía.

Cambio en las citas

También ha llegado, con esta actualización, un cambio adicional. Cuando un paciente solicite cita por los canales externos habituales y no haya hueco en la agenda de su médico, el sistema ofrecerá automáticamente otras opciones dentro del mismo centro. Si existe cita disponible, el propio sistema propondrá alternativas.

Estas medidas forman parte del Plan de Mejora del Acceso y Gestión de Citas en Atención Primaria, acompañado por un macrodispositivo logístico: sistema de notificaciones, consultas de acogida, Distrito Digital y agendas inteligentes.

