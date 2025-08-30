El calor vuelve a Andalucía este fin de semana: casi 40 grados en estas provincias Aunque se darán lluvias en el norte de la Península Ibérica, el fin de semana en el territorio andaluz estará marcado por las altas temperaturas

Alberto Flores Granada Sábado, 30 de agosto 2025, 10:07

Este fin de semana la mitad norte de la Península Ibérica sufrirá lluvias intensas y tormentas debido al paso de una vaguada. Sin embargo, la situación será radicalmente opuesta en Andalucía: tras el bajón térmico de hace unos días los termómetros volverán a marcar temperaturas puramente veraniegas con varias provincias de la comunidad autónoma rozando los 40 grados tanto este sábado como el domingo.

De este modo, las lluvias que se producirán hoy, así como entre el domingo y el lunes, no afectarán al territorio andaluz. De hecho, este sábado será un día marcado por la estabilidad y el calor en toda Andalucía, con los cielos prácticamente sin nubes y sin que se esperen ningunos fenómenos significativos a nivel meteorológico, tal y como detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su predicción del tiempo para hoy.

Lo más destacado tendrá que ver con las temperaturas, que ascenderán en sus valores máximos en prácticamente toda la región. Las zonas donde esta subida será más acusada serán las provincias de Córdoba y Granada, donde se llegarán a los 37 y 36 grados respectivamente. En Sevilla se alcanzarán los 35, mientras que en el resto de la región las máximas se situarán en torno a los 32 grados.

Las mínimas presentarán dos situaciones diferentes: mientras que en Córdoba, Granada y Huelva refrescará por la noche, con mínimas por debajo de los 20 grados, en Almería, Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla los termómetros no bajarán de dicho límite.

El domingo no habrá grandes cambios con respecto al sábado, esperándose de nuevo una jornada marcada por el sol, los cielos despejados y el calor. Eso sí, las temperaturas serán algo más suaves con un ligero descenso en las máximas y sin cambios significativos en las mínimas.

¿Qué tiempo hará la próxima semana?

El lunes una vaguada desde el Atlántico dejará lluvias intensas en varias comunidades del país, principalmente en la mitad norte peninsular. En Andalucía, por contra, seguirá reinando la estabilidad. Las temperaturas serán más bajas que durante el fin de semana, con máximas en torno a los 30 grados y mínimas alrededor de los 16. Y no se espera que la situación cambie durante la primera mitad de la semana.