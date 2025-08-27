Más calor y calima en Andalucía: hasta cuándo dura el polvo sahariano y zonas más afectadas Las temperaturas continuarán subiendo en buena parte de la comunidad autónoma, llegando en algunos puntos del territorio andaluz a los 37 grados

Calor y calima. Así podríamos resumir cómo está siendo el panorama meteorológico en Andalucía en lo que va de semana. Una situación que no presentará cambios este miércoles, con una jornada que de nuevo estará marcada por la presencia de polvo en suspensión en el ambiente y las altas temperaturas, con algunas provincias rozando los 40 grados de máxima.

Desde por la mañana se podrá notar la presencia de polvo en suspensión sahariano, por lo que el ambiente estará enturbiado desde primera hora pese a que casi no haya nubes en los cielos andaluces. Un episodio de calima al que, eso sí, le quedan pocas horas hasta disiparse.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, la lengua de polvo africano que está afectando a toda Andalucía se disipará a partir de mediodía. Antes de que eso suceda, podrían darse precipitaciones débiles en la mitad oriental de la comunidad, sobre todo en las zonas de sierra. Y si estas se producen, podrían ir acompañadas de depósitos de barro.

En lo relativo a las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas ascenderán en toda Andalucía. De hecho, hay una alerta activa por calor en Málaga capital de 13:00 a 21:00 horas, donde se alcanzarán los 36 grados, uno menos que los 37 de Córdoba, que será la provincia más calurosa este miércoles. Granada y Sevilla se quedarán en los 35. En cuanto a las mínimas, estas se situarán alrededor de los 22 grados en toda la región.

Un respiro antes de un fin de semana abrasador

El jueves, ya sin calima, será un día marcado por un notable descenso térmico. Todas las provincias verán como sus termómetros marcan valores significativamente más bajos, quedando las máximas en torno a los 30 grados y las mínimas alrededor de los 18. Una situación de temperaturas suaves que se repetirá el viernes pero que cambiará radicalmente el fin de semana.

Y es que tanto el sábado como el domingo los termómetros volverán a subir y se acercarán bastante a los 40 grados en las provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla. Y las mínimas volverán a superar los 20 grados. No será una situación muy duradera, ya que a partir del lunes las temperaturas bajarán de nuevo.

