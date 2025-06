La brutal respuesta del dueño de un bar andaluz a un cliente que hizo un 'simpa'

Alberto Flores Granada Miércoles, 25 de junio 2025, 11:32 Comenta Compartir

Era un sábado como cualquier otro en el Bar Pide y Come de Chipiona hasta que tres clientes entraron buscando una mesa pero no había sitio. A partir de ahí lo que era un sábado normal acabó convirtiéndose en prácticamente una pesadilla para Paco Casasola Willinski, propietario del establecimiento. Una situación que le ha llevado a decir «basta ya» y a plantarse ante los clientes que tratan a los hosteleros «como esclavos».

«Llegaron tres clientes y no había mesa, así que pidieron tres cervezas mientras esperaban», cuenta a IDEAL Paco. Sin embargo, pese a haber pedido las bebidas se marcharon rápidamente sin tomárselas ni pagar. «Al rato volvieron porque ya había una mesa vacía pero les dije que no les iba a atender por lo que habían hecho», lo que desencadenó una discusión entre el propietario y los tres clientes.

Paco les pidió que se marchara y se fue para el interior del bar porque no quería que la situación fuera a más. Y a los pocos minutos uno de los tres hombres entró para pedir disculpas por todo lo que había sucedido. Sin embargo, la cosa no acabó ahí. «Yo creía que había quedado todo aclarado pero a los 15 minutos me encontré una reseña muy falsa», comenta el hostelero.

«Yo defiendo mi trabajo, que es el pan de mi casa y lo que me ha dado todo lo que tengo. Estamos cansados de este tipo de personas» Paco Propietario del Bar Pide y Come

En concreto, una reseña a través de Google con una puntuación de una estrella en la que uno de los clientes aseguraba que nunca había vivido una experiencia tan denigrante y desagradable. «Me he sentido ridiculizado y humillado por Paco, no se puede tratar así a los clientes», dice la crítica. Y tras verla, Paco no lo dudó y publicó una respuesta demoledora: «El trato que recibí anoche no se lo deseo a ningún compañero de profesión. Aquí damos servicio, no somos siervos, y quienes entran tratándonos así no nos dejan opción».

El cliente NO siempre tiene la razón. pic.twitter.com/vUSwXJUwBT — Soy Camarero (@soycamarero) June 22, 2025

Una reseña y una respuesta que poco después fue publicada por el influencer Soy Camarero a través de Instagram, donde se ha vuelto viral y acumula ya más de 40.000 visualizaciones y decenas de comentarios apoyando a Paco. «La gente se ha volcado con nosotros y nos esta apoyando muchísimo. La verdad es que no me lo esperaba y nos hemos sentido muy arropados», reconoce.

Sobre el hecho de contestar a la reseña, Paco aclara que es una forma de decir «basta ya» y de aclarar que los hosteleros no son esclavos. «Yo defiendo mi trabajo, que es el pan de mi casa y lo que me ha dado todo lo que tengo. Estamos cansados de este tipo de personas», finaliza.