Un brote de gripe y Covid deja 22 contagios y cuatro fallecidos en una residencia de Sevilla La Junta ha precisado que se ha activado el protocolo de actuación frente a infecciones respiratorias agudas en centros residenciales de personas vulnerables, vigente desde julio de 2023

Un brote de infección respiratoria aguda en una residencia de mayores de La Algaba (Sevilla) ha provocado 22 contagios y cuatro fallecimientos, según ha confirmado este martes la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a esta agencia.

De acuerdo con la actualización de datos, seis de los residentes afectados requirieron hospitalización, de los que sólo uno continúa ingresado. Dos pacientes han recibido ya el alta hospitalaria, mientras que entre los fallecidos se encuentra una persona que no llegó a ingresar en el hospital.

La Junta ha precisado que se ha activado el protocolo de actuación frente a infecciones respiratorias agudas en centros residenciales de personas vulnerables, vigente desde julio de 2023, con medidas de aislamiento, refuerzo de la vigilancia epidemiológica y coordinación con los servicios sanitarios.

Coincidiendo con este repunte de casos, la campaña de vacunación antigripal ha comenzado en Andalucía, y este año la inmunización frente a la gripe y la Covid-19 se administra de manera conjunta en los grupos más vulnerables, con aplicación progresiva al resto de colectivos de riesgo en las próximas semanas.