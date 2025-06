Bronca en el programa de Toñi Moreno por la restauración de la Macarena: «¡Que los maten!»

C. L. Martes, 24 de junio 2025, 13:12 Comenta Compartir

El programa de Canal Sur de Toñi Moreno vivió un peculiar momento en torno a la polémica suscitada en Sevilla por la restauración de la Virgen de la Macarena. Una mujer explotó en directo por cómo han dejado la talla del Siglo XVII. El programa 'Hoy en día' se desplazó hasta la Basílica de la Macarena para pulsar la opinión de las devotas que se levantaron asombradas al no reconocer a su Virgen, tras una restauración que ha ocasionado incluso peticiones de dimisión a toda la junta de gobierno de la hermandad.

Carmen, sevillana de 63 años, arremetió contra el equipo del catedrático Francisco Arquillo, al cargo de la controvertida restauración: «Con la Macarena han cometido un crimen y a ver dónde están los criminales. Porque alguien la ha tenido que matar». Conforme iba hablando su enfado iba creciendo. Un retoque en cuatro tiempos (en menos de 48 horas), debido a la desorbitada crítica por parte de los fieles al verle, entre otras cosas, unas pestañas colosales, han sido objetivo de las críticas.

Precisamente es esto lo que más le llama la atención a la vecina del barrio más popular de esta ciudad: «Los ojos. Ahora mismo, los ojos los tiene muertos, mirando para el suelo. Y la Macarena se caracterizaba porque era la única Virgen en Sevilla que tenía los ojos como saltones, como mirando a Sevilla. Con los ojos lo decía todo, era una mirada que decía: '¡Aquí estoy yo!'. Y ya esa mirada no existe».

«La Macarena ya no existe. La cara que tenía, con sus mofletitos, tampoco existe. Le han puesto una barbilla que no tenía, porque era más anchita y ahora la tiene finita. Le han puesto un cuello de cisne. ¿A dónde va la Macarena con ese cuello? Si tenía un cuello chiquitito y una carita echada para adelante. Ahora tiene una cara que parece que le han metido un palo por detrás», insistía.

«¡Ya no existe nuestra Macarena! Estoy muy dolida, porque no paro de entrar para buscar a mi Virgen y no la encuentro. Yo me casé aquí, a mis hijos los he criado viéndola por la calle Feria en su paso, mi hija también se casó en la Macarena, mi otra hija se pensaba casar el año que viene en la Macarena, y ya no existe la Macarena para que ella se case, he tenido dos nietas que no las voy a poder hacer de la Macarena. Yo tengo un cáncer de pulmón y le he dicho a mis hijas que mi misa de defunción la hiciesen aquí y ya no está la Macarena», seguía argumentando totalmente indignada con la situación del rostro de esta talla anónima del Siglo XVII.

«¡Nos han robado a la Macarena! ¡Nos la han asesinado! ¿Dónde están esos asesinos? ¡Que busquen a esos asesinos y que los maten! Lo que han hecho no ha tenido perdón de Dios. Tenían que limpiarla (restaurarla), no asesinarla», remató, totalmente fuera de sí. Tanto que tuvo que intervenir la propia presentadora.

«Te tengo que reñir»

Viendo el cariz que estaba tomando la conversación, Toñi Moreno decidió intervenir. «Carmen, yo entiendo el disgusto que tienes, entiendo tu indignación, porque intento empatizar, cada una tenemos nuestra fe, que es una cuestión libre, como en mi caso a la virgen de Regla y a la virgen del Rocío. Si me la cambian, estaría, seguramente, con muchísimo disgusto, que es lo que tú tienes, un disgusto muy grande. Pero no te puedo dejar que digas algunas cosas que has dicho. No puedo dejarte decir '¡Que los maten!', esas cosas no se pueden decir, Carmen. Te tengo que reñir», le dijo en directo. «No, hombre. Que los maten, no, pero que los encierren toda su vida», rectificó la señora.