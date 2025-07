La bronca por el machismo incendia el Parlamento y presagia un último año de legislatura agitado

La sesión de control al Gobierno de esta jueves tuvo un final inédito. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, decidió darla por terminada cuando ... aún le quedaban más cinco de minutos de intervención -que en términos parlamentarios es una eternidad- porque desde las filas socialistas era interrumpido constantemente. «Renuncio a mi respuesta dado el espectáculo que está dando el Partido Socialista», dijo Moreno antes de abandonar precipitadamente el salón de plenos.

El precipitado final de la sesión de control fue el mejor resumen de un pleno marcado por una intensa confrontación en la que las formas parlamentarias resultaron desbordadas y que permite presagiar cuál será el tono con el que se atravesará el año que aún resta de legislatura.

La sesión estuvo signada por los casos de machismo que marcan la agenda política nacional y que tienen a exdirigentes socialistas como protagonistas y a los que desde el PSOE se intentó responder citando un presunto caso del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, denunciado en algunos medios pero no aún en los tribunales. La portavoz socialista, María Márquez, exigió a Juanma Moreno que sea apartado y lo acusó de haberse ido del pleno para no dar explicaciones sobre su aparente pasividad ante este episodio.

Escándalos

Los escándalos machistas se convirtieron casi desde el principio de la comparecencia del presidente en la munición de un intercambio dialéctico que fue creciendo en decibelios y desembocó en el prematuro fin de la sesión de control.

Los primeros dardos los lanzó la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, que acusó a Moreno de utilizar un doble rasero. «Todavía no le he oído decir nada del alcalde de Estepona, con un auto de procesamiento, por haber contratado a una íntima amiga en el ayuntamiento que no iba a trabajar -dijo-Todas las que hemos querido, hemos podido leer los pantallazos de su alcalde de Algecira, tampoco le he oído decir nada sobre eso, porque ese machismo pasa por su fila, no pasa por la fila de otros adversarios».

Estrategia

Después fue Márquez quien exigió al presidente que se pronunciara sobre el caso de Landaluce, a lo que Moreno respondió que estas intervenciones obedecían a una estrategia impuesta por la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, con el objetivo de embarrar la política andaluza y defender al Gobierno de los casos que lo acechan intentando salpicar también al PP con supuestas prácticas machistas.

La intervención del presidente de la Junta fue interrumpida en numerosas ocasiones por voces que se lanzaban desde los escaños socialistas. La más vehemente, la diputada algecireña Rocío Arrabal, que una y otra vez reclamaba desde su escaño que Moreno se pronunciara sobre Landaluce y condenara su presunto comportamiento.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, la llamó al orden en dos ocasiones con la advertencia de que a la tercera sería expulsada del pleno y en su turno, el portavoz del PP, Toni Martín, le pidió que no lo hiciera ya que, aseguró, lo que buscaba el Grupo Socialista era provocar esa expulsión y así reventar el pleno.

En su turno, Moreno incidió en esa línea y acusó directamente a Montero de haber impuesto desde su llegada a la dirección del PSOE andaluz una estrategia que persigue embarrar el clima político. «Hace algunos meses ya advertí que el fango lo iban a importar a este Parlamento -dijo el presidente-, hay una clarísima estrategia de reventar todos los plenos, de montar bronca política, de buscar que se expulse a los diputados, de no dejar hablar a nadie, de reventar un marco de convivencia que hemos tenido durante tres años hasta que el agua le ha llegado al cuello a la señora Montero». En su opinión, los casos de flagrante machismo que han salido a la luz, más allá de la presunta corrupción, son indefendibles y han roto una de las líneas de flotación en el electorado socialista, por lo que el PSOE ha decidido defenderse rompiendo el clima de convivencia en la política andaluza.

Parte de esta estrategia, aseguró, también se materializó en la ruptura de un pacto entre ambos partidos, cuando el PSOE-A estaba aún dirigido por Juan Espadas, para la elección del nuevo Defensor del Pueblo y que Montero abortó nada más llegar.

Coincidencia

La ruptura de la convivencia no fue la única advertencia lanzada por el presidente sobre qué le espera a la política andaluza desde ahora y hasta el final de la legislatura. El presidente de la Junta dejó entrever cuál será su discurso con la vista puesta en las elecciones al asegurar que existe una confluencia de hecho en los objetivos del PSOE-A y Vox, porque ambos aspiran a acabar con la actual mayoría absoluta con la que gobierna. «Coinciden en diagnóstico y ataques al PP», afirmó.