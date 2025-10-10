La borrasca Alice activa la alerta amarilla por lluvia y tormentas en diferentes puntos de Andalucía En el caso concreto de Granada, la tarde del viernes se prevé inestable entre las 15 y las 19 horas

La borrasca Alice trae este fin de semana un tiempo inestable y el puente de la Constitución estará pasado por agua, al menos algunos de sus días. Granada, Almería, Málaga, Córdoba y Sevilla están este viernes en alerta por avisos por lluvia y tormentas. A lo largo del día, los cielos nubosos se extenderán sobre todo por el sur de Andalucía y zonas montañosas, donde es probable que las precipitaciones sean localmente fuertes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el caso concreto de Granada, la tarde del viernes se prevé inestable. Adrián González, experto en meteorología, ha publicado en su cuenta de X (@Granada_Meteo) unos modelos que apuntan a tormentas que pueden ser localmente fuertes. La franja horaria de la que nos alerta se sitúa entre las 15 y las 19 horas. No obstante, las precipitaciones podrían alargarse hasta entrada la noche, pero ya de forma más débil.

El sábado podrá haber en la provincia algunos chubascos, pero el día se presenta más estable con una temperatura máxima de 25 grados. A partir del domingo, la máxima aumentará hasta los 27 grados y la mínima estará entre 12 y 13 grados. El sol será el protagonista durante esos días y las precipitaciones quedarán alejadas de la capital.

Buenos días! Esta jornada de viernes se prevé de nuevo inestable en Granada, los modelos apuntan a tormentas que localmente pueden ser fuertes, la distribución de nuevo será irregular y aunque el tramo de mayor posibilidad será entre las 15 y las 19 pero después pueden seguir las… pic.twitter.com/zOF31kBg98 — tiempo en Granada (@Granada_Meteo) October 10, 2025

Volviendo a este viernes, los avisos amarillos que señalan el interior de Granada y Málaga, y también Almería, podrían dejar alrededor de 80-100 l/m2 en 12 horas.

En el resto de la península, las lluvias y tormentas han activado este viernes los avisos en 11 provincias, con Alicante y Murcia (Campo de Cartagena y Mazarrón) en nivel rojo (riesgo extremo) con precipitaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado (l/m2), según la predicción de la Aemet.

Además hay avisos de nivel naranja por precipitaciones y tormentas en Valencia y Murcia (Vega del Segura), con lluvias acumuladas de hasta 140 l/m2 en los litorales norte y sur de Valencia.