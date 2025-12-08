Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La batalla vuelve a Doñana con el polémico deslinde del Gobierno en sus marismas

El Parlamento andaluz se suma a la Junta y a todos los actores del espacio natural en el rechazo a esta iniciativa, al considerarla perjudicial

José Luis Piedra

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:10

Comenta

Doñana, emblema natural de Andalucía, se ha acostumbrado a convivir con el conflicto y tras un periodo de cierta calma por el acuerdo alcanzado entre ... el Gobierno y la Junta de Andalucía para desactivar el pulso con los regantes por el agua, la guerra vuelve a desatarse ahora por un polémico deslinde de sus marismas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  2. 2 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra
  3. 3

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  4. 4 Granada habilitará una nueva zona verde en la avenida de Andalucía con un parque urbano
  5. 5 La niña de un pueblo de Granada que comenzó a guardar vacas y borregos en la sierra a los diez años
  6. 6 El anfitrión de Topuria en Granada: «Se ha enamorado de la ciudad y de la gente»
  7. 7

    Bodiger: «Me dolió y mucho mi salida, Paco López contaba conmigo»
  8. 8

    Momento clave para embarcar hacia otra orilla
  9. 9

    Trasladan a un aficionado en Los Cármenes por un desmayo
  10. 10

    Otro frenazo al Granada en Los Cármenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La batalla vuelve a Doñana con el polémico deslinde del Gobierno en sus marismas

La batalla vuelve a Doñana con el polémico deslinde del Gobierno en sus marismas