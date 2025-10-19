Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrego, en la presentación de la memoria en el Parlamento.

Bajan los delitos por violencia sexual y machista cometidos por menores

La memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía registra un descenso de más del 40% en estos delitos perpetrados por jóvenes durante 2024

José Luis Piedra

Sevilla

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:32

Comenta

Los delitos contra la libertad sexual y la violencia de género cometidos por menores han registrado un descenso que supera el 40% durante el último ... año, según la memoria anual elaborada por la Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  2. 2 El dueño de una fábrica de aceite de Granada puede ir a prisión por estafar a un agricultor
  3. 3 El negocio octogenario de Granada que ha enamorado a Dolce y Gabbana, los Emiratos Árabes y la ex mujer de Putin
  4. 4

    La lista de las firmas granadinas más rentables con Naranjas Jiménez a la cabeza
  5. 5 El flamante y nuevo hotel de Granada sobre un acantilado con vistas al mar: «Algo único»
  6. 6

    Un juez confirma que el meteorito de Colomera es propiedad de un particular
  7. 7 La corona de la granadina Emperatriz Eugenia, la única joya que ha aparecido de las robadas en el Louvre
  8. 8

    Efidoil: la discreta empresa que escala 462 puestos y se cuela entre las grandes de Granada
  9. 9

    Trece años y medio de cárcel por querer matar a su madre con una bomba en Santa Fe
  10. 10 El granadino que ya amenaza al Granada en Segunda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bajan los delitos por violencia sexual y machista cometidos por menores

Bajan los delitos por violencia sexual y machista cometidos por menores