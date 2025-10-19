Bajan los delitos por violencia sexual y machista cometidos por menores

Los delitos contra la libertad sexual y la violencia de género cometidos por menores han registrado un descenso que supera el 40% durante el último ... año, según la memoria anual elaborada por la Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Después de varios ejercicios de subidas, estos delitos protagonizados por los más jóvenes se han disminuido un 41% en el caso de los relacionados la libertad sexual y ese descenso se eleva hasta el 62% en el caso de los vinculados con la violencia de género.

Advierte del incremento del narcotráfico y su espiral de violencia y pide actuar con contudencia y endurecer las penas

En concreto, la Fiscalía andaluza detalla que se abrieron 244 expedientes contra la libertad sexual, de los que 206 fueron por agresión sexual y 34 por abuso sexual, un nivel que dista mucho de los datos de hace años, ya que en 2022 alcanzaron un total de 413 delitos y en 2019 fueron 330 los casos registrados.

La memoria del Ministerio Público autonómico recoge también que en violencia de género se observa una reducción en los delitos protagonizados por menores, pasando de más de un centenar en años anteriores a solo 45 casos en 2024.

Nuevos descensos

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, mostró su satisfacción por esta rebaja en los delitos de los menores destacando que «se trata de una tendencia que esperamos que se mantenga en los próximos ejercicios con nuevos descensos».

Esta evolución descendente también se refleja de forma importante en las diligencias preliminares abiertas a menores, son 10.933, una bajada de 2.249, lo que representa un 17% menos. Según la memoria, los expedientes de reforma sí recogen un subida con 4.264, con 1.869 expedientes más. La violencia doméstica de los menores ha registrado 1.059 expedientes, con una subida de 47 casos más.

La fiscal puso de relieve además su preocupación por el volumen de expedientes por homicidios que sumaron un total de 24, lo que refleja el alto grado de violencia de algunos menores. A este respecto, explicó que en estos delitos influyen múltiples factores criminógenos, el consumo de estupefacientes, el absentismo escolar, el uso indiscriminado de las nuevas tecnologías, el uso de material pornográfico y ciertas alteraciones mentales.

Ana Tárrago se refirió a otro gran problema como es el narcotráfico, que consideró otra de las preocupaciones de la Fiscalía por los efectos en la criminalidad que esta teniendo al presentar ya un panorama bastante peligros. En este sentido, consideró necesaria una actuación más contundente por parte del Estado y sus fuerzas de seguridad para evitar un mayor incremento.

Espiral de violencia

La memoria de la Fiscalía alerta también el narcotráfico transnacional que genera una espiral de violencia entre bandas por el control del territorio con el uso de armas, asesinatos, secuestros, tráfico de la inmigración ilegal o la trata de personas además de los enfrentamientos graves y violentos con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Otro asuntos que resalta la memoria son el aumento del cultivo de marihuana y el tráfico de hachís y también el incremento de entrada de cocaína hacia Europa por el litoral andaluz y, especialmente, por los puertos de Algeciras y Málaga que se refleja en las elevadas cantidades de aprehensiones de esta droga.

Para hacer frente a ello, desde la Fiscalía Superior se pide elevar y endurecer las penas del Código Penal para los delitos por narcotráfico y para la red logística de apoyo a estas bandas organizadas, además de intensificar las investigaciones de blanqueo de dinero para debilitar a las organizaciones criminales.