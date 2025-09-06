La ayuda de hasta 5.500 euros que lanza la Junta de Andalucía para autónomos

C. L. Sábado, 6 de septiembre 2025, 09:58 Comenta Compartir

Comenzar un proyecto siempre es complicado y más siendo autónomo, por eso contar con ayuda es siempre bien recibido. La Junta de Andalucía ha lanzado una convocatoria de incentivos al trabajo autónomo con importes entre 3.800 y 5.500 euros para los primeros pasos de nuevos proyectos emprendedores.

El programa, que está dotado con 104 millones para 2025-2026, prioriza a jóvenes, mujeres y negocios en localidades pequeñas. La ayuda se dirige a personas trabajadoras por cuenta propia que inician una nueva actividad en la comunidad andaluza.

Para optar a estas ayudas hay que cumplir cuatro condiciones básicas y una obligación de permanencia posterior. La fundamental, estar dado de alta en el RETA (trabajadores autónomos) o en el grupo primero del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar en el momento de presentar la solicitud. Una vez concedida, hay que mantener la actividad de forma ininterrumpida durante 12 meses desde el día de la solicitud.

El plazo general para pedir la ayuda es de dos meses desde el alta en el RETA o en el Régimen del Mar. Existe, además, un periodo transitorio, también de dos meses, para quienes cumplan los requisitos y hayan estado de alta entre el 30 de septiembre de 2024 y el 11 de agosto de 2025, fecha de publicación de la convocatoria.

La tramitación se realiza exclusivamente de forma telemática en la Sede Electrónica General de la Administración de la Junta de Andalucía. Los importes varían según el colectivo del solicitante y el tamaño del municipio donde se desarrollará la actividad. En términos generales, la ayuda es de 3.800 euros para trabajadoras autónomas mayores de 35 años y trabajadores autónomos de más de 30; 5.000 euros para trabajadoras menores de 35 y trabajadores menores de 30. Si la actividad se ubica en municipios con menos de 10.000 habitantes, las cuantías aumentan.

La primera convocatoria de la Línea 2 de la Junta de Andalucía se cerró con 131,8 millones en ayudas, abierta entre agosto de 2023 y septiembre de 2024. Se recibieron más de 43.000 solicitudes y resultaron beneficiarias 29.600 personas (47,6% mujeres y 52,4% hombres). El 29,7% tenía menos de 30 años. De casi 132 millones concedidos, 34,41 millones llegaron a 6.632 autónomos en municipios pequeños (22,40% del total), con una participación femenina del 47,52% en esas zonas.