Avisos por 'reventones secos' en Andalucía: zonas en riesgo por rayos y fuertes rachas de viento La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activas alertas amarillas por tormentas en las provincias de Granada y Jaén

Alberto Flores Granada Viernes, 8 de agosto 2025, 11:26

Este viernes volverá a estar marcado por el calor y las tormentas en Andalucía. Unas tormentas que no irán asociadas a lluvias intensas en esta ocasión y que tendrán a los 'reventones secos' con fuertes rachas de viento y multitud de rayos como protagonistas. De hecho, no se espera que las tormentas puedan refrescar el ambiente, por lo que volverá a ser una jornada con temperaturas extremadamente altas en toda la comunidad autónoma.

En ese sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activas alertas naranjas por calor en Córdoba y Jaén, mientras que en Almería, Granada y Sevilla los avisos son amarillos. Y a esto hay que sumar que las provincias de Jaén y Granada cuentan también con alertas por tormentas, una situación que será más probable en las sierras del interior oriental y que según la Aemet «puede ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes».

Las zonas de Jaén en alerta por tormentas son Morena y Condado y Capital y Montes de Jaén, mientras que en Granada solo la zona del norte de la provincia, Guadix y Baza, está en aviso amarillo por estos fenómenos.

Estas tormentas no irán acompañadas de grandes precipitaciones y en caso de llover sería de forma escasa en general. Lo que sí que habrá será fuertes rachas de viento, hasta del 90 km/h, y una gran densidad de rayos desde primeras horas de la tarde. Eso sí, de cara a la noche la situación será más tranquila y volverá a reinar la estabilidad a partir de las 21:00 horas.

¿Qué tiempo hará el fin de semana?

De cara al fin de semana la situación será bastante más estable y habrá un único protagonista: el calor. Desde por la mañana los cielos lucirán despejados y las temperaturas rondarán los 40 grados en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla. No se descartan chubascos ocasionales en las sierras del interior oriental, aunque sería débiles.

El domingo no habría grandes cambios, más allá de un ligero aumento de las temperaturas en el tercio oriental, sin demasiados cambios en el resto de la región. Se alcanzarán, e incluso superarán, los 40 grados en Córdoba (42), Sevilla (41), Granada (40) y Jaén (40). Y el calor no cesará durante la próxima semana, pudiendo aumentar todavía más las temperaturas entre el lunes y el miércoles.