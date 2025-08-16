Aviso urgente del 112 a los andaluces: «Cerrad las ventanas, no salgáis a la calle y comed esto» Todas las provincias de Andalucía tienen activado algún aviso meteorológico por calor durante estas dos jornadas

Andalucía sufre una ola de calor que deja importantes avisos en casi toda su geografía, con temperaturas que superan ampliamente los 40 grados, por lo que es necesario extremar las medidas prevenyivas para evitar poroblemas de salud.

El 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, insiste en extremar la precaución, sobre todo en niños, ancianos y enfermos crónicos durante este fin de semana, cuando se espera que la ola de calor alcance su punto más álgido.

Todas las provincias de Andalucía tienen activado algún aviso meteorológico por calor durante estas dos jornadas. La campiña sevillana está este sábado en aviso rojo (riesgo extremo) por temperaturas de hasta 44 grados. Este domingo se volverá a activar y se suma la campiña de Córdoba. Además, el domingo hay activado aviso naranja en las provincias de Huelva y Jaén, así como en las comarcas de Grazalema y campiña gaditana, Sierra Norte y Sur de Sevilla, Ronda y Antequera (Málaga), Sierra y Pedroches y Subbética cordobesa, Cuenca del Genil y Guadix y Baza (Granada) y Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería). También se activa el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral de Cádiz, Sol y Guadalhorce (Málaga), Poniente y Almería capital, Nacimiento y Campo de Tabernas y levante almeriense.

Consejos de autoprotección

Ante los avisos de ola de calor, el 1-1-2 ofrece una serie de recomendaciones a la población para prevenir riesgos asociados a las altas temperaturas. Lo fundamental es beber agua de forma periódica, cada dos horas como máximo, incluso aunque no se tenga sensación de sed. Se insiste en una especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños; hay que asegurarse de su correcta hidratación y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día.

Se recomiendan durante estos días de calor las comidas ligeras, frías y frescas, con alto contenido en agua, evitando las copiosas y muy calientes.

El 1-1-2 aconseja, durante las horas centrales del día, cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol y usar, cuando sea necesario, el ventilador o el aire acondicionado. Si no se dispone de estos aparatos, lo más recomendable es permanecer en las habitaciones más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas.

Hay que evitar salir a la calle en las horas de más calor, y cuando haya que salir se debe usar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol homologadas para protegernos del sol. Es mejor vestir con ropas claras y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua, también en los desplazamientos en coche, para permanecer hidratados. Se debe dejar el ejercicio y los esfuerzos físicos para las primeras horas del día o el anochecer. Y hay que recordar siempre que no se puede dejar a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de vehículos parados, ni siquiera por un momento.

Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía tiene a su disposición el teléfono 1-1-2, gratuito, multilingüe, activo las 24 horas todos los días del año.