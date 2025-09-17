Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Efe

Aviso en tres provincias andaluzas por calor extremo

Varias zonas de la región rozarán los 40 grados

E. P.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:56

El calor vuelve a azotar, una jornada más, a la comunidad andaluza tras dos semanas sin avisos por altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para este miércoles en varias comarcas de las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, donde se esperan máximas de hasta 38 grados.

Según la información publicada en la web de la Aemet, consultada por Europa Press, las alertas estarán vigentes entre las 13,00 y las 21,00 horas en la campiña cordobesa y sevillana, con temperaturas que podrían alcanzar los 38°C. En Jaén, el aviso afectará al valle del Guadalquivir y a la comarca de Morena y Condado.

Finalmente, en las capitales de provincia, se esperan las siguientes temperaturas mínimas y máximas: Almería, 22ºC y 31ºC; Cádiz, 22ºC y 30ºC; Córdoba, 18ºC y 39ºC; Granada, 20ºC y 37ºC; Huelva, 18ºC y 32ºC; Jaén, 22ºC y 36ºC; Málaga, 21ºC y 27ºC; y Sevilla, 20ºC y 38ºC.

