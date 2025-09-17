Aviso en tres provincias andaluzas por calor extremo

E. P. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:56 | Actualizado 09:20h. Comenta Compartir

El calor vuelve a azotar, una jornada más, a la comunidad andaluza tras dos semanas sin avisos por altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para este miércoles en varias comarcas de las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, donde se esperan máximas de hasta 38 grados.

Según la información publicada en la web de la Aemet, consultada por Europa Press, las alertas estarán vigentes entre las 13,00 y las 21,00 horas en la campiña cordobesa y sevillana, con temperaturas que podrían alcanzar los 38°C. En Jaén, el aviso afectará al valle del Guadalquivir y a la comarca de Morena y Condado.

Finalmente, en las capitales de provincia, se esperan las siguientes temperaturas mínimas y máximas: Almería, 22ºC y 31ºC; Cádiz, 22ºC y 30ºC; Córdoba, 18ºC y 39ºC; Granada, 20ºC y 37ºC; Huelva, 18ºC y 32ºC; Jaén, 22ºC y 36ºC; Málaga, 21ºC y 27ºC; y Sevilla, 20ºC y 38ºC.