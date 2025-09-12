Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las temperaturas suben este fin de semana en Andalucía y podrían superar los 36 grados. Efe

Aviso por lo que va a ocurrir con las temperaturas este fin de semana en Andalucía

En el caso concreto de Granada, el cielo se mantendrá generalmente soleado

C. L.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:46

El calor vuelve a Andalucía este fin de semana y los termómetros podrían superar los 36ºC, alejando las primeras señales de otoño que han durado apenas unos días. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el tiempo en general será estable para los próximos días.

Las temperaturas iniciarán un ascenso y durante el viernes y fin de semana se superarán los 36 grados en el valle del Guadalquivir. En el resto de España, en amplias zonas del centro y sur de la península se alcanzarán de los 32 a 34 grados.

En el caso concreto de Granada, el cielo se mantendrá generalmente soleado este fin de semana y el sábado la temperatura subirá hasta los 35ºC, con una mínima de 19ºC, que se mantendrá el domingo y ascenderá hasta los 20ºC a partir del martes de la próxima semana. El domingo estará marcado por una jornada soleada, sin intervalos nubosos, y con una máxima de 36ºC.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha precisado que en los próximos días la inestabilidad atmosférica se va a reducir notablemente en la mayor parte de la península y subraya: «El ambiente será cálido durante el fin de semana para la época del año y podría continuar a principios de la próxima».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  2. 2 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe sentido en varios municipios de la provincia
  3. 3

    El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas
  4. 4 El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana
  5. 5

    «El vecino ejemplar ha pagado el pato con un delincuente»
  6. 6

    El mal estado de una tubería en Emperatriz Eugenia genera una columna de agua de varios metros
  7. 7

    El crimen de Prado Negro, hora a hora: un disparo, un secuestro y una madrugada de tensión
  8. 8

    «Le ha dicho a su hija que su padre está donde debe, pero que a su madre la tiene bien cuidada»
  9. 9

    El Rubin Kazán negocia sin éxito para fichar a Martin Hongla
  10. 10

    El Granada mantiene abierto el contacto con el Rubin Kazán por Hongla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Aviso por lo que va a ocurrir con las temperaturas este fin de semana en Andalucía

Aviso por lo que va a ocurrir con las temperaturas este fin de semana en Andalucía