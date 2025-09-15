El aviso de Meteored: esta semana se pueden alcanzar los 40 grados en Andalucía Las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, las más afectadas por las altas temperaturas

Septiembre se agrarra a las altas temperaturas y sigue sin dar tregua. Las agencias de meteorología así lo confirman. Meteored, por ejemplo, avisa de que durante esta semana regresan las condiciones estivales en la mayor parte de España debido a una poderosa remontada subtropical. En el caso de Andalucía, donde esas condiciones no se han ido nunca, la situación se agrava.

El modelo europeo anticipa una semana tórrida, con anomalías de +6 a +10 ºC en el interior peninsular y hasta +6 ºC en el resto. En zonas litorales y ambos archipiélagos, las anomalías estarán algo más suavizadas, pero el balance de temperatura seguirá siendo positivo.

Desde este lunes, el cinturón de altas presiones subtropicales tomará el mando de todo el sur de Europa, obligando a las borrascas del frente polar a viajar muy al norte, señala el portal. Esta configuración es típica de la atmósfera estival, a menudo vinculada a grandes olas de calor. Si bien el calor será extremo en algunas zonas, las noches largas permitirán el descanso nocturno en la mayoría de zonas.

Durante buena parte de la semana, se rebasarán los 35 ºC de temperatura máxima en Extremadura, Andalucía, Castilla La Mancha, sur de la Comunidad de Madrid y, hacia finales de semana, valle del Ebro, sur de Canarias, interior sureste interior sur de Galicia e interior de Castilla y León. Pasarán fácilmente de los 38 ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, durante varios días consecutivos.

Como si esto no fuera poco, es probable que se superen de forma puntual los 40 ºC en las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, entre el miércoles y viernes. A modo de ejemplo, el modelo europeo prevé máximas de hasta 40 ºC en Córdoba y Andújar el jueves, 39 ºC en Écija y Montoro y hasta 38 ºC en Sevilla. Son valores extremadamente altos, tratándose de la tercera semana de septiembre, para los que la población deberá tomar precauciones.

Aunque es pronto para confirmarlo, podrían incluso producirse noches tórridas, con temperaturas que no bajarían de los 25 ºC entre el ocaso y el amanecer. Este calor nocturno tendría su epicentro en Andalucía a finales de la semana laboral, principalmente en la provincia de Jaén, sin que se descarte que afecte a Sevilla o Córdoba.

Además, no se esperan demasiadas lluvias. El modelo europeo vaticina una semana muy seca en España. Los anticiclones subtropicales evitarán la llegada de lluvias a nuestro país. Lloverá muy por debajo de la media en todo el territorio nacional.

