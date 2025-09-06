Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alerta amarilla en Andalucía por tormentas. E. P.

Tormentas y granizo en varios puntos de Andalucía este sábado

Estos episodios podrían ir acompañados de rachas de viento convectivas muy fuertes

E. P.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:20

Llegresan las lluvias a Andaucía y podrían ser en forma de tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 6 de septiembre, aviso amarillo por viento en la campiña gaditana y en la zona de El Estrecho, así como avisos por oleaje en la costa de Cádiz. Además, se mantienen las alertas amarillas por altas temperaturas en zonas de Córdoba, Jaén y Sevilla, y por tormentas en Granada y en la provincia jiennense.

Según la información publicada en la web de la Aemet, consultada por Europa Press, desde las 12,00 hasta las 16,00 horas, la campiña gaditana y la zona de El Estrecho estarán bajo aviso debido a la previsión de viento de levante, con rachas de hasta 70 y 80 km/h, respectivamente.

Además, en las zonas costeras del litoral y de El Estrecho se mantendrá activa la alerta amarilla por fenómenos costeros desde las 20,00 horas hasta las 14,00 horas del día posterior, debido a rachas de levante de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7) al oeste de Tarifa y mar adentro, en las proximidades del cabo de Trafalgar.

Del mismo modo, se activará el aviso amarillo por altas temperaturas en la campiña cordobesa y sevillana, así como en las comarcas de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir, en horario de 13,00 a 21,00 horas, con máximas que podrían alcanzar los 38 grados.

Las tormentas también marcarán la jornada, con avisos amarillos en las zonas de Guadix y Baza (Granada), y Cazorla y Segura (Jaén), vigentes entre las 13,00 y las 20,00 horas. Estos episodios podrían ir acompañados de granizo y rachas de viento convectivas muy fuertes.

En el resto de Andalucía se esperan cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, con probables precipitaciones débiles y tormentas ocasionales en las sierras orientales por la tarde. Contará con presencia de nubes bajas y brumas matinales en el área del Estrecho. Además, las temperaturas tendrán cambios ligeros. Habrá vientos de moderados a fuertes de levante en el litoral mediterráneo oriental y en Cádiz, con rachas muy fuertes en el área del Estrecho.

