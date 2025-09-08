Aviso de la Aemet: lluvias y tormentas en Andalucía esta semana La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla por fenómenos costeros durante este martes en Granada y Málaga

C. L. Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:31 Comenta Compartir

Después de un fin de semana pasado por agua, las lluvias vuelven a Andalucía estos próximos días, acompañadas, además, de fuertes tormentas en algunos puntos del territorio. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) incluso ha activado la alerta amarilla por posibles fenómenos costeros.

De entrada, se esperan cielos nubosos y con algunos chubascos en la mitad oriental de Andalucía, que serán más probables e intensos en el interior de Almería, en concreto. Allí también habrá tormentas. A medida que avance la jornada, el viento irá ganando fuerza en toda la comunidad, especialmente en los litorales.

Las rachas más fuertes se preven en las costas del mediterráneo y en el Estrecho. El aviso amarillo de la Aemet pone en alerta a las provincias de Granada y Málaga y estará activo desde las doce del mediodía hasta las once de la noche de este martes.

En general, las temperaturas caerán en toda la comunidad este día, alcanzando mínimas de hasta 15 y 17 grados en las sierras de Aracena (Huelva) y la Alpujarra (Granada). Las máximas rondarán los 25 grados, nada que ver con el resto de la semana, cuando fácilmente se superarán los 30 en todas las provincias. Así, las lluvias cesarán dando paso a cielos despejados.