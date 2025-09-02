El aviso de la Aemet por el cambio del tiempo a partir de este martes Tras unas jornadas de temperaturas suaves, el mercurio vuelve a subir a niveles veraniegos

El verano no ha acabado y en el ambiente se nota. Tras unos días de temperaturas mucho más suaves y noches otoñales en puntos del interior de Andalucía, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia una subida del termómetro desde este martes, con niveles propios del periodo estival durante el resto de la semana y el fin de semana.

Aemet señala que para este martes se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en descenso en el tercio oriental, y con pocos cambios en el resto; máximas sin cambios en el litoral mediterráneo, en ascenso en el resto. Este martes solo Cádiz y Almería se quedarán por debajo de los 30 grados.

Para miércoles y jueves pronostica cielos despejados, con temperaturas en ascenso generalizado, salvo máximas sin cambios en el litoral mediterráneo. Córdoba, Granada y Sevilla ya tendrán valores de entre 35 y 36 grados, mientras que las mínimas se mantienen frescas, por debajo de los 20 grados en todos los casos.

El viernes habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas e intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo occidental. En cuanto a las temperaturas, las máximas seguirán subiendo de forma moderada.