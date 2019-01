Vox avisa que no apoyará a PP y Cs en Andalucía si financian medidas contra la violencia machista JULIO MUÑOZ / EFE Albert Rivera responde: «La libertad y la igualdad no se negocian», mientras el PP dice que no se cambiará «ni una letra» del acuerdo del bipartito MARIA DOLORES TORTOSA SEVILLA Miércoles, 2 enero 2019, 21:22

Vox lanzó ayer un aviso al PP y Cs: No les dará su apoyo para el gobierno del cambio en Andalucía si financian medidas contra la violencia machista como se recoge en el acuerdo programático de los dos partidos. La advertencia ha provocado una cascada de reacciones críticas contra la formación ultraconservadora, incluida la del líder de Cs, Albert Rivera, quien de forma furibunda ha replicado: «La libertad y la igualdad no se negocian». El PP ha pedido a Vox que no ponga líneas rojas al acuerdo de gobierno, aún estando dispuesto a oír sus sugerencias en todas las materias.

El órdago ya había sido lanzado en otras ocasiones por Vox, que ha plantado batalla a las leyes de igualdad aprobadas por el Parlamento andaluz esta pasada legislatura con gran consenso de los grupos políticos, incluidos PP y Cs. En esta ocasión el aviso parece más serio, ya que se está en puertas de que PP y Cs culminen un pacto de gobierno bipartito y faltan dos semanas para la fecha de la investidura del candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, con la que se materializaría el vuelco en Andalucía. Para ello es imprescindible el voto de los diputados de Vox. «Quien frustre el cambio, lo pagará en las urnas», advirtió el PP.

La polémica surge, además, por las diferentes versiones a lo largo de la jornada de ayer de los dirigentes de Vox de lo que se exige a PP y Cs en cuanto a la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género de 2007 y reformada en julio pasado. Las cuentas en Twitter de Vox y del portavoz de este partido en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, lanzaron a media mañana dos mensajes en los que se corroboraba la advertencia recogida en un medio digital (Okdiario) contra PP y Cs de que «no aceptará» los acuerdos firmados por estas formaciones para impulsar las leyes de género en Andalucía. «Esos pactos que los suscriban con PSOE y Podemos. En política social todos siguen, con sumisión lanar, los mandamientos de la dictadura de género. ¿Dónde el cambio?», escribió Serrano en un tuit.

Minutos después, la cuenta nacional de Vox en Twitter ahondaba en el asunto: «PP y Ciudadanos se han comprometido a implementar con dotación presupuestaria suficiente las medidas dictadas por la ideología de género y las asociaciones feministas podemitas radicales. Vox no les dará su apoyo si no eliminan, entre otros, este punto de su acuerdo».

El acuerdo programático de PP y Cs, recoge, en efecto, impulsar un gran pacto contra la violencia de género en Andalucía e implementar «con dotación presupuestaria suficiente, todas y cada una de las medidas previstas en la ley de julio de 2018». Esta ley, reforma de la de 2007, fue aprobada con los votos del PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, mientras IU se abstuvo por la escasa dotación económica. La portavoz del PP en el debate final de la ley, Rosalía Espinosa, expresó su preocupación por el hecho de que no se ampliara el presupuesto para las medidas contra la lacra de violencia machista.

Los avisos de Vox produjo una reacción dura del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien mantiene en las redes sociales en los últimos días varios rifirrafes con Santiago Abascal. «Luchar contra la violencia machista con recursos y medidas para que nadie abuse de una mujer no es una opción, es una obligación para todos. Firmamos el pacto de Estado y lo aplicaremos en Andalucía y en todas las comunidades autónomas que gobernemos. La libertad y la igualdad no se negocian», escribió en su cuenta de Twitter.

La diputada del PP y vicepresidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género, Marta González, calificó de «sinsentido» que surjan dudas sobre la necesidad de proteger a las mujeres cuando en 2018 han sido asesinadas 47 de ellas.

También PSOE y Podemos reaccionaron con dureza. El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, preguntó a Cs si está dispuesto a firmar un acuerdo que «desproteja» a las mujeres. «Hoy es eliminar las partidas de igualdad de género, mañana será devolver competencias al Gobierno central y pasado mañana, eliminar la autonomía andaluza», dijo.

La presidenta del grupo Adelante Andalucía y coordinadora de Podemos, Teresa Rodríguez, dijo en una nota que las manifestaciones de Vox «son una clara expresión del carácter misógino, antimujeres y de su complicidad con los asesinatos vinculados a la violencia machista». «Ni siquiera ablanda el pequeño y duro corazón de estos señores los 90 asesinatos de mujeres y niños y niñas de la mano de la ideología que sí es de género, que es el machismo, que plantea que la mujer tiene que estar atada a la pata de una cama».

Ante la cascada de críticas, el portavoz de Vox en Andalucía, el juez en excedencia Francisco Serrano, volvió a la cuenta de Twitter para matizar: «Que no se manipule más. Nadie condena más que Vox las agresiones a mujeres. Nunca vamos a pedir que se acaben las ayudas a mujeres maltratadas». «Lo que pedimos es que las ayudas lleguen a todas las personas que sufren violencia en el ámbito familiar, sin discriminación alguna», anotó Serrano.

Una de las modificaciones introducidas en la ley contra la violencia machista en Andalucía es la de ampliar la consideración de víctima además de a los hijos, a los padres y familiares directos que dependan de la mujer maltratada o asesinada. También amplía el concepto de violencia de género, incluyendo la trata de blancas, la mutilación de genitales y el matrimonio precoz forzoso, entre todas las acciones de abusos, violaciones sexuales y feminicidios. La ley también modifica que las mujeres que sufren malos tratos pueden recibir protección y ayuda sin necesidad de denuncia previa, punto que más parece incomodar a Vox al entender que puede situar en indefensión al presunto maltratador al no haber una resolución judicial previa.

Ortega Smith

En cualquier caso, las matizaciones del juez Serrano no se corresponden con las declaraciones que más tarde hizo el secretario general de Vox en Granada, Javier Ortega Smith, quien recordó la exigencia de Santiago Abascal de derogar la citada ley contra la violencia de género porque perjudica a los hombres y sustituirla por otra contra la violencia intrafamiliar. «Hemos dicho que buscamos la derogación de todas las leyes que atenten contra la libertad y contra la igualdad de los españoles», dijo Ortega Smith, para quien la ley andaluza contra la violencia de género «ha conculcado los derechos de una parte de la población, en este caso de los hombres».

El PP, partido que negocia el respaldo de Vox a la investidura de Moreno, garantizó ayer tarde que «no se moverá ni una letra» del acuerdo programático firmado con Ciudadanos si no están conformes ambos partidos.