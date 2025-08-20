Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una avería en Ciudad Real bloquea el tránsito de trenes hasta Jaén y Almería

Desde las 7.00 horas se ha interrumpido la circulación entre Almuradiel y Venta de Cárdenas por el fallo de la locomotora de un tren de mercancías

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:04

La avería de una locomotora de un tren de mercancías interrumpe la circulación entre Almuradiel y Venta de Cárdenas, a la altura de Ciudad Real. La incidencia afecta a los trenes que circulan entre Manzanares y Linares-Baeza. Está cortado el tránsito en la vía, lo que bloquea tres trenes con destino a Andalucía, según manifiestan a IDEAL fuentes de Adif.

Dos de los trenes hacían la ruta de media distancia entre Jaén-Madrid están completamente paralizados mientras que el intercity Madrid-Almería continúa de momento su tránsito. La avería ha registrado a las 7.00 horas de la madrugada y el fallo ha obligado a detener la maquinaria.

Es la segunda incidencia que afecta al tráfico de pasajeros con Andalucía en menos de 24 horas. La circulación de trenes de Alta Velocidad entre Yeles y La Sagra (Toledo) quedó suspendida en la tarde del martes por un incendio de una fábrica cercana a la vía. Según informó Adif, quedó afectada la conexión Madrid-Andalucía. Esto repercutió en una conexión entre Madrid y Granada, que fue cancelada. Concretamente, al AVE que debía salir desde la capital a las 20 horas, con llegada prevista a la estación de Andaluces a las 23.23 horas, según informó Renfe.

Es un agosto repleto de incidencias en las conexiones ferroviarias. En la primera semana del mes se fueron sumando incidencias que vuelven a dejar en evidencia problemas en las conexiones por tren. El lunes 4 de agosto una avería impidió salir al primer AVE de la mañana y obligó a los pasajeros a viajar hasta Málaga, para desde allí emprender el camino hasta Madrid. Al día siguiente, un problema en la tensión de las catenarias en Sevilla afectó a nueve trenes, entre ellos uno de Granada, que llegó con ocho horas de retraso. Y seis de agosto Intercity, que une Madrid con Almería, se quedó detenido a un kilómetro de Alamedilla y obligó a movilizar una máquina para remolcarlo a la estación y desalojar a cientos de pasajeros.

Por otra parte, Adif informa que está suspendido hasta nuevo aviso el tráfico ferroviario entre Madrid y Galicia. Adif recuperará el servicio cuando los servicios de emergencia confirmen que la evolución de los incendios permite viajar entre Madrid y Galicia con plenas garantías de seguridad. De igual forma se encuentra suspendida la circulación entre A Rúa Petín y Vilamartín por incendio ajeno próximo a la vía, además de la circulación entre Carbajales y Sarracín de Aliste, trayecto de línea convencional Zamora-Puebla de Sanabria, por incendio ajeno próximo a la vía.

