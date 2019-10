«Apelamos a un frente común para frenar la injusta imposición de aranceles» La consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible, en uno de los patios del Parlamento. / JOSÉ LUIS PIEDRA Entrevista a Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible «Este Gobierno va a hacer una inversión histórica por el cambio climático con 200 millones de euros», destaca Crespo sobre el Presupuesto de la Junta para 2020 MARÍA DOLORES TORTOSA Lunes, 14 octubre 2019, 12:34

Carmen Crespo Díaz (Adra, 1966) dirige una de las macroconsejerías del Gobierno de coalición PP-Cs en Andalucía. A ella no le agobia la dimensión de su área, que aglutina agricultura y también medio ambiente dada su experiencia política, tanto en gestión, desde que fue alcaldesa de su pueblo almeriense, Adra, hasta delegada del Gobierno en Andalucía en la etapa de Rajoy. Ha sido también portavoz del PP en el Parlamento andaluz en la última etapa socialista en la Junta. Ahora está al mando de una consejería con mucho protagonismo: El acoso arancelario de Estados Unidos a los productos agroalimentarios, un pacto por el agua, políticas para el cambio climático y la celebración del 50 aniversario de Doñana como Parque Nacional este próximo día 16. El Gobierno tiene previsto desplazarse a este espacio para celebrar su reunión semanal allí y prepara un paquete de medidas que siga poniendo en valor Doñana.

–El presidente ha anunciado una inyección importante para Doñana, ¿a qué irá destinada?

–Este 2019 es el año de mayor inversión de la historia en el Parque Nacional. En total han sido más de 17,5 millones de euros entre reforestación, actuaciones para detener la pérdida de diversidad biológica, restauración de la pasarela Cuesta Maneli, mejoras en el centro de visitantes del Acebuche, acciones estratégicas de la Red Natura, instalaciones para compatibilizar el aprovechamiento ganadero… La implicación de este Gobierno con Doñana en total y lo seguirá siendo.

– Doñana es un ejemplo de la conflictividad por el agua.

– Hay que dar alternativas para un equilibrio entre la conservación del medio ambiente y la agricultura. Los agricultores están enfadados y los medioambientalistas están enfadados, por qué, porque los agricultores no tienen agua en superficie y los medioambientalistas ven que no se le da una solución al parque. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo Gobierno de España y Junta de Andalucía. El Gobierno no puede decir que con sus actuaciones en los pozos ha intermediado de ninguna forma. Si se cierran unos pozos, hay que dar alternativas a los agricultores de una forma sostenible.

– En la política del agua prima lo humano, después de esto, ¿agricultura o medio ambiente?

– Las dos cosas. Estamos intentando equilibrar.

–¿Pero cómo el equilibrio?

– Se puede hacer. No puedes criminalizar un sector como el agrario en una zona como Huelva, porque sería injusto. Tampoco puedes dejar de proteger el parque de Doñana. Ese equilibrio puede existir, pero no se puede criminalizar. No se puede hablar en Huelva, como se está hablando, de un área natural como es Doñana en negativo, porque no es cierto. La Unesco está reconociendo que la cuestión hídrica se está mejorando y tenemos que dar pasos. El Gobierno de Rajoy cerró pozos en Doñana, pero dejó la posibilidad del uso de agua en superficie. Hay que ser cuidadosos, cumplir con la ley, preservar Doñana, pero también atender a los agricultores. ¿Cuál es la solución? El trasvase del Tinto Odiel-Piedras, que es agua en superficie. Tenemos que tratar a los agricultores con la misma vara de medir. Si hay agricultores que en las mismas circunstancias están de forma legal, pues hay que ayudarles. No hay que criminalizar la agricultura en el entorno de Doñana, no es dentro del parque. Estamos hablando en los alrededores, y preservar el parque. Y es lo que estamos haciendo. Y además sin declaraciones. No he podido ser más cauta. Los ecologistas están defendiendo de forma lógica lo que es el parque, lo que es coherente, y los agricultores una economía que también es importantísima para Andalucía y Huelva. El equilibrio, insisto,es muy importante.

La opinión de los científicos

– ¿Doñana está en peligro?

– No lo creo. Hablando con científicos como Miguel Delibes, que lleva muchos años trabajando para el parque, le hice esa pregunta y él me contestó que tiene sus problemas, pero que esa rotundidad no la ve. Yo me dejo llevar por los científicos y lo que tenemos que hacer es si hay un problema detectado, ponerle solución.

–¿Es partidaria de que se continúe el proyecto de los almacenes de gas natural en el entorno de Doñana?

–Es un proyecto que no conozco. El Gobierno de España se está ocupando de eso. Y estaremos muy pendientes de lo que haga.

– Dígame su opinión, ¿está de acuerdo o no?

– Es que hay unos acuerdos. Vamos a ver el Gobierno de España qué informes ambientales hace.

– Pero como consejera de medio ambiente y responsable del patrimonio natural de Andalucía, insisto, ¿está de acuerdo o no? Es un tema que se ha debatido en el Parlamento muchísimo y el Defensor del Pueblo lo elevó a la Unión Europea.

– Lo que digo es que nada que afecte a Doñana; pero que yo no conozco los informes de medio ambiente del Gobierno.

– ¿No le parece desacertado que su gobierno repesque la posibilidad de una autovía entre Cádiz y Huelva que debería pasar por el parque de Doñana cuando se celebra el 50 aniversario de este?

– Los territorios tienen derecho a reivindicar conexiones, pero nosotros hemos sido muy contundentes: El Gobierno andaluz, el presidente y la consejera no vamos a permitir ningún proyecto que afecte a Doñana. Ahora no hay ningún proyecto encima de la mesa para valorar, se estudiará cuando lo haya. Hay muchas formas de conexión entre las provincias, ahí lo dejo. Pero que tenga claro la sociedad onubense y la Unesco que el Gobierno de Andalucía no va a permitir ningún proyecto que afecte a Doñana.

– ¿Qué iniciativas van a plantear para la conmemoración del 50 aniversario de Doñana como parque nacional este próximo día 16?

– Doñana es una joya que no pertenece solo a los andaluces, sino al mundo. Queremos una efemérides que permita que todas las entidades la vivan. Lo vamos a hacer en colaboración con el Gobierno de España. Habrá exposiciones, el Consejo de Gobierno que se reúne allí, y la entrega de los premios de Medio Ambiente; Queremos poner en valor lo que se ha hecho y los retos con todas las personas que han tenido que ver con ello a lo largo de los años.

–De nuevo su Consejería es la más mimada en los Presupuestos: explíquenos las inversiones a qué irán, ¿a qué proyectos irán los más de mil millones de euros?

–El Gobierno andaluz ha establecido como eje prioritario la política hidráulica al desarrollar el Pacto Andaluz por el Agua y garantizar una gestión transparente y eficiente del canon del agua. De hecho, más de un 25% de la inversión se destina a políticas de agua, en concreto 332 millones de euros. Vamos a realizar una inversión histórica en la lucha contra el cambio climático, la mejora de la calidad del aire y la gestión de residuos, partida a la que le corresponden 200 millones de euros; a la transformación y modernización del sector agroalimentario, 90 millones de euros; a la incorporación de jóvenes al sector agrario, 73 millones; a la mejora de caminos rurales, 69 millones de euros; al sector pesquero, 48,3 millones de euros; y a la modernización y mantenimiento de infraestructuras del Plan Infoca, 25 millones de euros, entre otros ámbitos.

Presupuesto 2020

– ¿Qué destacaría de este presupuesto?

– Es un presupuesto que consolida la subida del 15% que tuvo en 2019 y crece un 8% en autofinanciada. Se ha tratado de analizar y dinamizar los fondos europeos para mejorar la competitividad del sector agrario. Creo que es un Presupuesto ilusionante, que permitirá mejorar la vida de millones de andaluces y, sobre todo, reales.

– Ustedes criticaron cuando estaban en la oposición el canon del agua. Y exigieron su eliminación. Ahora en el Gobierno lo mantienen, ¿por qué ese cambio?

– Porque hemos ampliado su utilización. Con el canon había más de 700 millones de euros recaudados y solo 219 ejecutados en depuración de aguas desde 2011. Los ciudadanos estaban enfadados. Lo que hemos hecho es replantearlo. Se ha modificado el canon en la ley de presupuestos (de 2019) para que pueda acoger otras actuaciones además de la depuración, como la reutilización de las aguas o el abastecimiento en alta y así invertir el dinero.

– El consejero de Economía ha dicho que los aranceles de Estados Unidos no van a afectar tan negativamente a los productos andaluces como se temía. ¿Lo ve así?

–Hasta el próximo 18 de octubre, cuando la Administración Trump ha anunciado el listado definitivo de productos afectados, nos movemos en el terreno de las conjeturas. Sin embargo, debemos estar preparados porque nuestros primeros cálculos estiman un impacto económico que podría llegar hasta los 315 millones de euros. Apelamos a un frente común hasta el último momento para frenar la injusta imposición de aranceles. El sector atraviesa un momento delicado, con otras amenazas como el Brexit, y por pequeño que sea el daño, termina repercutiendo directamente en miles de agricultores y ganaderos.

– ¿Veremos en su etapa de consejera el derribo del Algarrobico?

– Lo que tenemos que ver son iconos que permitan hacerle entender a la gente que las cosas hay que hacerlas bien.

– ¿Entonces es partidaria de que se derribe el Algarrobico?

– Hay que hacerlas bien. Las cosas hay que hacerlas bien y si no, solventarlas y enseñarle a los ciudadanos que hay que hacerlas bien por el bien de todos.

– ¿Qué perfil cree que debe tener el futuro comisionado o comisionada para el cambio climático?

– La plaza la ocupará una persona que sea funcionaria del máximo nivel. Es ahora cuando vamos a definir las características y la formación que deben reunir los candidatos.