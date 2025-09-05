Anuncian lluvias y tormentas en Andalucía este fin de semana: estas son las zonas afectadas La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos nubosos y no descarta chubascos en las sierras orientales

Tras un verano largo y seco, en el que no han faltado olas de calor asfixiantes, las lluvias podrían volver a Andalucía este mismo fin de semana. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la comunidad autónoma andaluza se esperan cielos nubosos y no se descarta que se produzcan chubascos ocasionales en las sierras orientales que, además, podrían ir acompañados de tormentas el sábado por la tarde.

La Aemet indica que el fin de semana arrancará con rachas muy fuertes de levante en el área del Estrecho y con temperaturas significativamente altas en el valle del Guadalquivir. Por el contrario, en el tercio oriental, está previsto que haya polvo en suspensión y que las temperaturas varien ligeramente. Se moverán en torno a los 22 grados. En esta zona y en Cádiz, los vientos serán flojos y amainarán por la tarde.

Llegados al domingo, las mínimas caerán en las provincias de Andalucía oriental, hasta los 15 grados en algún punto, mientras que en el resto del territorio seguirán subiendo, alcanzando los 36. Asimismo, las máximas aumentarán en la vertiente mediterránea. Un paradigma que se verá envuelto en vientos de flojos a moderados de componente oeste.

Si se cumple la previsión de la Aemet, el nuevo curso arrancará pasado por agua en Andalucía.