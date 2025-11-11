Antonio Sanz visita la sede de San Juan de Dios en Andalucía para conocer la actividad sociosanitaria de la Orden

El consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha visitado esta mañana la sede de San Juan de Dios en Andalucía para ... conocer de cerca la actividad sanitaria, sociosanitaria y social que la Orden Hospitalaria lleva a cabo con los colectivos más vulnerables de la sociedad.

La directora territorial de San Juan de Dios en Andalucía y Canarias, Maria José Daza, y el consejero y hermano José Antonio Soria, han trasladado a Antonio Sanz la diversa labor que lleva a cabo San Juan de Dios en Andalucía, una institución «con vocación de servicio público desde su fundación en Granada, hace casi 500 años», según ha informado la Orden en una nota de prensa.

Actualmente, esta institución sin ánimo de lucro presente en todo el mundo y que cuenta en España con 79 centros, desarrolla su actividad en Andalucía a través de 18 centros y dispositivos que emplean a 3.000 profesionales en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, con la misión de «curar y cuidar a las personas, situándolas en el centro y atendiéndolas de forma integral». Los ámbitos de actuación en los que focaliza esta labor son los de hospitalización, salud mental, personas mayores, personas con discapacidad, personas en exclusión social o riesgo de estarlo y docencia e investigación.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una institución sin ánimo de lucro y de carácter internacional con la misión de curar y cuidar a las personas más desfavorecidas, «situándolas en el centro y atendiendo su dimensión física, psicológica, social y espiritual».

Con casi 500 años de experiencia en el cuidado y protección de las personas enfermas y en exclusión social, la Orden Hospitalaria «continúa su compromiso sanitario, sociosanitario y social inspirándose en los mismos valores que llevaron a su Fundador, San Juan de Dios, a revolucionar la atención hacia las personas que más lo necesitaban, dignificando al ser humano sea cual sea su condición», ha señalado la citada nota de prensa.

El concepto de Hospitalidad de San Juan de Dios «ha traspasado todas las fronteras», tal y como ha destacado la organización, al tiempo que ha añadido que en nuestro país, la Provincia San Juan de Dios de España cuenta con una red de 79 centros sanitarios, sociales, sociosanitarios, docentes y de investigación que atienden a más de 2.800.000 personas anualmente.

Está integrada por 178 Hermanos, 17.492 profesionales, cerca de 3.000 personas voluntarias y numerosos donantes. La presencia y actividad internacional de San Juan de Dios se lleva a cabo en los cinco continentes a través de 396 centros en los que se ofrecen más de 35.000 camas o plazas. Para ello, son 65.780 profesionales los que prestan más de 27 millones de atenciones cada año. Además, cuenta con 981 Hermanos y más de 5.400 personas voluntarias.