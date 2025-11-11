Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, durante su visita a la sede de San Juan de Dios en Andalucía. Europa Pres

Antonio Sanz visita la sede de San Juan de Dios en Andalucía para conocer la actividad sociosanitaria de la Orden

Actualmente, esta institución sin ánimo de lucro presente en todo el mundo y que cuenta en España con 79 centros, desarrolla su actividad en Andalucía a través de 18 centros y dispositivos que emplean a 3.000 profesionales en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla

Europa Press

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:34

El consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha visitado esta mañana la sede de San Juan de Dios en Andalucía para ... conocer de cerca la actividad sanitaria, sociosanitaria y social que la Orden Hospitalaria lleva a cabo con los colectivos más vulnerables de la sociedad.

