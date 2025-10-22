Antonio Sanz propone 16 medidas para mejorar el sistema sanitario público en Andalucía y tiende «la mano» a todos los partidos El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha sostenido en el Parlamento andaluz que lo ocurrido con el programa de cribado «no puede volver a pasar»

Sandra Palacios Granada Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:13 | Actualizado 19:53h.

Antonio Sanz ha comparecido por primera vez este miércoles en el Parlamento andaluz como consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias y ha propuesto 16 medidas para mejorar la sanidad pública tras la polémica del cribado de cáncer de mama en la comunidad. Para ello ha tendido la mano a todos los partidos políticos y les ha sugerido «abrir una nueva etapa sustentada en el diálogo».

Durante el debate sobre la sanidad pública andaluza, Sanz ha trasladado «el máximo respeto, cariño y solidaridad a todas las mujeres que se han visto afectadas» por el error en el cribado de cáncer de mama. «Son personas que están viviendo un estado de salud que requiere toda la atención», ha manifestado, y ha recalcado: «Lo ocurrido con el programa de cribado no puede volver a pasar».

En este sentido, el consejero ha señalado que desde el Ejecutivo andaluz han puesto en marcha un plan de acción de cribado donde se incluyan además el cáncer de colon y de útero con una aportación extra de 100 millones de euros y 705 nuevos contratos. «Hemos pedido perdón y yo lo vuelvo a hacerlo de nuevo, pero la mejor respuesta que podemos dar, son soluciones, y es lo que hace este Gobierno», ha indicado.

Sanz ha pedido apoyo al resto de partidos políticos y les ha tendido la mano «para abrir una nueva etapa en Andalucía en favor de la sanidad pública, sustentada en el diálogo». En consecuencia, el consejero ha presentado 16 propuestas para mejorar el sistema sanitario en la comunidad.

¿En qué consisten las medidas propuestas?

Entre ellas está la creación de un comité de expertos sanitarios y un nuevo plan de infraestructuras para reforzar la capacidad asistencial y poder incorporar tecnología de vanguardia en el red pública. El popular ha sostenido además que en 2026 comenzarán las obras para la construcción del nuevo hospital de Málaga y las del nuevo hospital materno infantil de Huelva, con un coste, de 607 y 85 millones, respectivamente. También ha mencionado el desarrollo de dos proyectos para el hospital de Cádiz y la Ciudad Sanitaria de Jaén.

El consejero ha planteado la «ampliación de plantilla estructural más grande de las últimas décadas», que ascendería a un total de 4.371 plazas para 2026. Según ha señalado, «el 40% de ellas estarán destinadas a la atención primaria», con el fin de «corregir los déficits que existen».

Por otra parte, Sanz ha hablado de establecer nuevas categorías ocupacionales, de un «nuevo pacto de la bolsa» y de un nuevo decreto de oferta de empleo para antes de que termine el año que permita una mayor estabilidad para los profesionales sanitarios. Esta medida estaría enfocada en garantizar la permanencia de al menos dos años para aquel que acceda a una plaza por concurso, algo que considera clave para reforzar las plantillas en zonas rurales.

El popular también ha hecho referencia a que desde el Gobierno andaluz impulsarán avances en los programas de trasplantes, fomentarán el uso racional del medicamento, apostarán por la transformación digital para una asistencia más eficaz y reforzarán el sistema de atención temprana, entre otras propuestas.