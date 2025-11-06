Antonio Sanz defiende que Andalucía es «pionera» y está a la «vanguardia» en la planificación y gestión de emergencias

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias del Gobierno andaluz, Antonio Sanz (PP-A), ha defendido este jueves que Andalucía es «pionera» y está a ... la «vanguardia» a la hora de planificar y gestionar emergencias como la dana que hace un año arrasó la provincia de Valencia, y que, en Andalucía, afectó especialmente a Málaga.

Así lo ha señalado el consejero en una atención a medios en Málaga y a preguntas de los periodistas al hilo del primer aniversario de dicha dana, sobre lo que ha defendido que en Andalucía «llevamos muchos años preparando» cómo reaccionar a una emergencia, y, por ejemplo, ya había llevado a cabo «muchos simulacros» sobre el sistema de avisos #EsAlert antes de ese fenómeno meteorológico del otoño de 2024.

No obstante, ha apuntado que, después de la dana de Valencia y del «impacto recibido», sí se ha producido «una transformación muy importante» en materia de «concienciación y responsabilidad ciudadana», y «eso es algo muy potente cuando se trata de una emergencia», según ha considerado.

En todo caso, el consejero ha insistido en indicar que, «desde la perspectiva de la aplicación de los planes de emergencia, de su activación, de contar con nuevas tecnologías para impulsar la tarea de prevención y de reacción ante cualquier tipo de catástrofe, de emergencia, Andalucía lleva muchos años trabajando antes de que ocurriera la dana, y tenemos todo muy planificado y desarrollado desde hace ya muchos años».

El consejero ha añadido que «especialmente» en los «últimos años hemos incorporado nueva tecnología que ha sido muy útil», como, por ejemplo, «la simulación de lo que pueden ser inundaciones a través de la inteligencia artificial», por lo que ha defendido que Andalucía «en eso es pionera, es vanguardia», y lleva trabajando desde «muchos años antes de la dana tanto con simulacros como con planes especiales, y contamos con nuevas tecnologías que nos hacen ser punteros desde el punto de vista de la planificación y gestión de una emergencia».

Cambio «brutal en la concienciación y responsabilidad ciudadana»

El consejero ha apostillado que si se tuviera que «quedar con algo de aprendizaje como consecuencia de la dana», cree que un cambio «brutal» que se ha producido tiene que ver con la concienciación y responsabilidad ciudadana«, y ha valorado que eso »nos ayuda mucho«.

Ha agregado que, «en eso, Málaga fue ejemplar» en la dana del año pasado, y él «siempre» reconocerá «el ejemplo de Málaga, su comportamiento, su comprensión, su reacción» ante unos «momentos muy difíciles» como los que se produjeron entonces, en los que hubo que «tomar decisiones muy complejas, preventivas y de anticipación», porque «ante una situación como esa es clave anticiparte», y «a veces cuesta tomar decisiones para anticiparte, porque el ciudadano puede no entenderlas», ha apostillado.

El consejero ha puesto de relieve que la autonomía andaluza cuenta con «una unidad de análisis de riesgo propia en la Agencia de Emergencias de Andalucía» que le permite actuar «más allá» de los avisos que pueda activar la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de los que ha querido recordar que «no son iguales» a las «alertas» de Protección Civil.

Antonio Sanz ha concluido realizando un llamamiento a la ciudadanía, ante circunstancias de emergencia como las derivadas de una dana, para que «mantenga la serenidad y se informe a través de los canales oficiales», como, en el caso de Andalucía, de la Agencia de Emergencias de Andalucía y el 112 como «órgano director» del Plan de Emergencias de Andalucía.