Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (c), preside la reunión de activación, en el Hospital Regional de Málaga, el ECMO Pediátrico en Andalucía

Antonio Sanz defiende que Andalucía es «pionera» y está a la «vanguardia» en la planificación y gestión de emergencias

«Llevamos muchos años preparando» cómo reaccionar a una emergencia, y, por ejemplo, ya había llevado a cabo «muchos simulacros» sobre el sistema de avisos #EsAlert antes de ese fenómeno meteorológico del otoño de 2024, ha destacado el consejero de Sanidad

Europa Press

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:09

Comenta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias del Gobierno andaluz, Antonio Sanz (PP-A), ha defendido este jueves que Andalucía es «pionera» y está a ... la «vanguardia» a la hora de planificar y gestionar emergencias como la dana que hace un año arrasó la provincia de Valencia, y que, en Andalucía, afectó especialmente a Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  2. 2

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  3. 3 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  4. 4

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  5. 5

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  6. 6

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  7. 7 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  8. 8 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  9. 9 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  10. 10

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Antonio Sanz defiende que Andalucía es «pionera» y está a la «vanguardia» en la planificación y gestión de emergencias

Antonio Sanz defiende que Andalucía es «pionera» y está a la «vanguardia» en la planificación y gestión de emergencias