Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Antonio Sanz anuncia la ampliación de la época de peligro alto de incendios forestales

El consejero de la Presidencia explica que la prolongación del periodo hasta el 1 de noviembre se debe a las altas temperaturas

Ideal

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:39

Comenta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que, debido a las altas temperaturas, se amplía la época de peligro alto de incendios forestales en Andalucía, que estaba prevista que acabara hoy día 15, hasta el próximo 1 de noviembre.

Antonio Sanz ha recordado que «debemos seguir manteniendo la precaución en los espacios forestales con el objetivo de evitar situaciones negligentes o accidentales que provoquen un incendio forestal» y que «es responsabilidad de todos, no sólo de las administraciones, proteger el inmenso patrimonio forestal de Andalucía.

El consejero ha incidido que con la ampliación de la época de peligro alto «por prudencia, responsabilidad y prevención» siguen prohibida las barbacoas, aún en zonas habilitadas para tal fin (áreas recreativas); las quemas agrícolas y forestales; así como la circulación de vehículos a motor por los espacios forestales y de influencia forestal, que son aquellos terrenos agrícolas y urbanos situados a menos de 400 metros de los forestales. Desde la Junta se hace un llamamiento a seguir manteniendo la precaución en los espacios forestales andaluces con el objetivo de evitar situaciones negligentes o accidentales que provoquen un incendio forestal.

Antonio Sanz, que también es el director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía, ha agradecido «la colaboración prestada por los ciudadanos durante el pasado verano», a los que pide que «sigan cooperando, llamando al 112 ante cualquier avistamiento de humo o llama para que podamos alertar a los servicios de emergencias».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La huelga general deja en Granada cambio de horarios y servicios mínimos en autobuses y metro
  2. 2 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  3. 3 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  4. 4

    Comienza la obra que trasladará la Diputación al Centro de Granada
  5. 5

    La huelga general tiene escaso seguimiento en Educación y apenas incidencia en el transporte de Granada
  6. 6 A prisión el detenido por robar en cortijos de Montefrío y generar «alarma social»
  7. 7 Último aviso de los meteorólogos: las lluvias son inminentes en Granada
  8. 8 Así será el nuevo restaurante del conocido chef Rafael Arroyo en el Gran Hotel Claridge de Granada
  9. 9 Tapa con barro sus matrículas para intentar burlar la ZBE de Granada
  10. 10 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Antonio Sanz anuncia la ampliación de la época de peligro alto de incendios forestales

Antonio Sanz anuncia la ampliación de la época de peligro alto de incendios forestales