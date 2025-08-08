Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Andrés y Antonio Sanz mantienen un encuentro en Tarifa. Ideal

Antonio Sanz agradece al chef José Andrés el envío de comida a los afectados por el incendio de Tarifa

El popular cocinero ha colaborado junto a otros compañeros para ayudar en los días en los que el fuego ha asolado la localidad gaditana

C. B.

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:21

La Junta de Andalucía ha agradecido a la Fundación del chef José Andrés que ayudara con el envío de comida para atender a los afectados por el incendio de Tarifa. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, mantuvo un encuentro con el popular cocinero en el que le quiso dar las gracias personalmente por «hacer llegar su generosidad a muchos afectados durante las complicadas horas de extinción del fuego».

José Andrés ha publicado otro mensaje sus redes sociales en el que, al mismo tiempo, ha dado las gracias« a todas las personas que ayudaron durante el último incendio en Tarifa. Sobre todo a Pedro J., dueño de La Venta El Olivo, y a Eduardo Guirola del Hotel Pozo del Duque y su Chef Antonio…..y al personal de Cruz Roja por estar al pie del cañón».

Controlado

Los servicios de extinción de incendios forestales del Infoca han dado por controlado este viernes el fuego declarado el pasado martes en el paraje La Peña, en Tarifa , que obligó a desalojar a 1.500 personas y a evacuar 5.000 vehículos.

El control del incendio se produce después de que el Infoca trabajara en la tarde de este pasado jueves en la liquidación de puntos calientes.

Tres grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y dos autobombas se encargaron de esas tareas. Una vez controlado el incendio es el momento de evaluar los daños y contabilizar exactamente el número total de hectáreas calcinadas por las llamas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Cae la finca granadina con un súper invernadero de marihuana: hay cuatro detenidos
  3. 3 «Mensaje claro» de Castell de Ferro tras el desembarco de inmigrantes: «Rechazamos cualquier discurso de odio, racista o xenófobo»
  4. 4 Muere una bañista en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro
  5. 5 Precios y fechas para el nuevo vuelo Granada-Santander en el puente de diciembre y Navidad
  6. 6 La casa de lujo de la Costa granadina donde María Escoté ha festejado su cumpleaños
  7. 7 Aemet lanza el aviso por reventones térmicos en Granada y Jaén en una tarde de tormentas
  8. 8 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  9. 9

    La actuación en Castell, bajo la mirada experta
  10. 10 El bar de la Costa de Granada con un semáforo para los clientes: «Si está en rojo no pueden pasar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Antonio Sanz agradece al chef José Andrés el envío de comida a los afectados por el incendio de Tarifa

Antonio Sanz agradece al chef José Andrés el envío de comida a los afectados por el incendio de Tarifa