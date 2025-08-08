Antonio Sanz agradece al chef José Andrés el envío de comida a los afectados por el incendio de Tarifa El popular cocinero ha colaborado junto a otros compañeros para ayudar en los días en los que el fuego ha asolado la localidad gaditana

La Junta de Andalucía ha agradecido a la Fundación del chef José Andrés que ayudara con el envío de comida para atender a los afectados por el incendio de Tarifa. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, mantuvo un encuentro con el popular cocinero en el que le quiso dar las gracias personalmente por «hacer llegar su generosidad a muchos afectados durante las complicadas horas de extinción del fuego».

Quiero agradecer a @chefjoseandres su ayuda durante el incendio de #IFTarifa



Hizo llegar su generosidad a muchos afectados durante las complicadas horas de extinción del fuego#ChefsForTarifa @WCKitchen pic.twitter.com/hHQlQ34gMl — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) August 7, 2025

José Andrés ha publicado otro mensaje sus redes sociales en el que, al mismo tiempo, ha dado las gracias« a todas las personas que ayudaron durante el último incendio en Tarifa. Sobre todo a Pedro J., dueño de La Venta El Olivo, y a Eduardo Guirola del Hotel Pozo del Duque y su Chef Antonio…..y al personal de Cruz Roja por estar al pie del cañón».

Muchísimas gracias a todas las personas que ayudaron durante el último incendio en Tarifa! Sobre todo a Pedro J., dueño de La Venta El Olivo, y a Eduardo Guirola del Hotel Pozo del Duque y su Chef Antonio…..y al personal de @CruzRojaEsp al pie del cañón! @WCKitchen… pic.twitter.com/8hUe9t2FGh — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) August 7, 2025

Controlado

Los servicios de extinción de incendios forestales del Infoca han dado por controlado este viernes el fuego declarado el pasado martes en el paraje La Peña, en Tarifa , que obligó a desalojar a 1.500 personas y a evacuar 5.000 vehículos.

El control del incendio se produce después de que el Infoca trabajara en la tarde de este pasado jueves en la liquidación de puntos calientes.

Tres grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y dos autobombas se encargaron de esas tareas. Una vez controlado el incendio es el momento de evaluar los daños y contabilizar exactamente el número total de hectáreas calcinadas por las llamas.