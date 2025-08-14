Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lorena Moreno en el programa «Y ahora Sonsoles» IDEAL

Una andaluza confiesa en TV su extraña fobia que le impedirá heredar la empresa de su familia

Lorena Moreno confiesa en «Y ahora Sonsoles» que no es capaz de comer aceitunas

Esther Guerrero

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:24

Un video subido a las redes sociales de una entrevista en el programa de Antena 3 «Y ahora Sonsoles» se ha viralizado por este extraño rechazo hacia un típico alimento español. Lorena Moreno, una joven andaluza confiesa su «fobia a las aceitunas».

A pesar de provenir de una familia dedicada a este alimento, Lorena confiesa que ella no puede ni verlas. Explica para la audiencia que la ve que el olor que tiene el aliño le da «asco» y que incluso no puede ni olerlas.

Cuando se encuentra en un bar o restaurante y le ponen este aperitivo mientras espera la comida, Lorena debe «taparlas» para evitar las «ganas de vomitar» que las aceitunas le producen. Además, cuenta que esto no le causa un simple disgusto: «Siento que me da un poco de ansiedad».

Por otro lado, esto también le afecta a su vida amorosa, ya que, si su pareja las toma evita aproximarse a él hasta que se higienice: «Hasta que no volvemos a casa y no se lava los dientes no le puedo besar».

Afirma que nunca las ha probado porque se ve «incapaz de tomarlas». Asimismo, según Lorena, no es la primera que padece de esta fobia, ya que tanto su bisabuela como su tía también fueron ejemplos de ello.

Por último, confiesa que este «asco» por las aceitunas le impedirá heredar el negocio que lleva generaciones pasando de mano en mano en su familia.

