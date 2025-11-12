Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz . EP

Andalucía vacunará sin cita de la gripe todos los miércoles a la población diana: consulta los 580 puntos

Antonio Sanz ha insistido en que «la vacuna es la mejor forma de protegernos de estas enfermedades víricas relacionadas con las bajas temperaturas que hacen que muchos pacientes tengan que ser hospitalizados».

Europa Press

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:27

Comenta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz ha animado este miércoles a la población diana que debe vacunarse de la gripe y el ... covid a acudir a algunos de los 580 puntos de vacunación sin cita habilitados en toda la comunidad autónoma. Además, ha destacado 276 de estos centros abren también por la tarde, un 30% más que el año pasado, para facilitar a todos la vacunación. Antonio Sanz ha recordado que la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y el Servicio Andaluz de Salud han organizado que todos los miércoles, hasta que termine la campaña, se habilitará la vacunación sin cita.

