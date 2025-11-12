Andalucía vacunará sin cita de la gripe todos los miércoles a la población diana: consulta los 580 puntos

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz ha animado este miércoles a la población diana que debe vacunarse de la gripe y el ... covid a acudir a algunos de los 580 puntos de vacunación sin cita habilitados en toda la comunidad autónoma. Además, ha destacado 276 de estos centros abren también por la tarde, un 30% más que el año pasado, para facilitar a todos la vacunación. Antonio Sanz ha recordado que la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y el Servicio Andaluz de Salud han organizado que todos los miércoles, hasta que termine la campaña, se habilitará la vacunación sin cita.

«Estos días, además de los grupos diana, podrán vacunarse también los convivientes domiciliarios de personas mayores de 60 años, de menores de 5 años, embarazadas y de personas con patologías crónicas», ha subrayado el consejero, que ha insistido en que «la vacuna es la mejor forma de protegernos de estas enfermedades víricas relacionadas con las bajas temperaturas que hacen que muchos pacientes tengan que ser hospitalizados».

Los puntos

Para conocer los puntos de vacunación sin cita, el Servicio Andaluz de Salud ha elaborado un listado con los centros en el que se indica el municipio, el punto de vacunación y el horario en el que se estará vacunando. Este listado está disponible en el siguiente link.

En los puntos de vacunación seleccionados se administrarán vacunas de gripe o covid a las personas aún no vacunadas pertenecientes a los grupos diana de la campaña. Por provincias, habrá 53 puntos de vacunación en Almería, 69 en Cádiz, 37 en Córdoba, 51 en Granada 39 en Huelva, 75 en Jaén, 117 en Málaga y 139 en Sevilla.

Actualmente, 1.152.739 personas han recibido ya la vacuna contra la gripe en Andalucía, lo que supone el 63,8% de la población diana. Por provincias en Almería se han vacunado ya 99.247 personas, 139.235 en Cádiz, 131.336 en Córdoba, 141.254 en Granada, 66.554 en Huelva, 113.951 en Jaén, 191.431 en Málaga y 269.731 en Sevilla. Frente a la Covid se ha alcanzado el 59,8% de la cobertura y se han vacunado 518.370 personas: 38.849 en Almería, 60.354 en Cádiz, 56.761 en Córdoba, 63.022 en Granada, 28.882 en Huelva, 45.685 en Jaén, 86.101 en Málaga y 138.716 en Sevilla.

Por tramos de edad, 138.112 niños de 6 a 59 meses se han vacunado frente a la gripe, lo que supone el 50,5% del total, un porcentaje que asciende hasta el 65,1% para los niños de 3 y 4 años, que han tenido la opción de vacunarse en su centro escolar. Un total de 753.551 personas mayores de 60 años se han vacunado frente a la gripe, y en esta franja de edad, un total de 343.092 se han vacunado frente al covid, lo que representa una cobertura del 34% y 27,6% respectivamente.

En cuanto a las personas mayores de 80 años se han inmunizado frente a la gripe un total de 257.197 personas, con una cobertura del 56,5%, y 178.106 mayores de 80 años se han vacunado frente al Covid, lo que supone un 35,3% de la población diana en este tramo de edad. En las residencias de mayores se ha alcanzado el 87,4% de la cobertura con la administración de 31.556 dosis frente a la gripe, y 28.385 dosis frente al Covid, alcanzándose un 78,7% de cobertura.

Respecto a los profesionales sanitarios y sociosanitarios, 40.879, lo que supone un 29,3% de cobertura. En esta campaña de vacunación frente a la gripe, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha invertido 23,67 millones de euros y la previsión es que se vacunen más de 1,7 millones de andaluces.