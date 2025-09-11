Andalucía ya supera la media española de gasto sanitario por habitante Es la primera vez que la comunidad se sitúa por encima de lo que el conjunto de las autonomías destinan a este servicio público esencial

Héctor Barbotta Sevilla Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:53 Comenta Compartir

Llegó a estar en último lugar, con 979 euros por habitante y año en 2014, pero once años después Andalucía ya ha conseguido situarse por encima de la media española de gasto sanitario por habitante. No se trata de datos de la Junta de Andalucía, sino del Ministerio de Sanidad, que refleja que por primera vez en la historia lo que la comunidad destina a gasto sanitario por número de habitantes supera la media nacional.

Los datos figuran en el informe 'Recursos Económicos del Sistema Nacional de Salud', publicado en agosto por el Ministerio de Sanidad, en el que se desglosa el esfuerzo que las comunidades autónomas realizan en la sanidad pública y lo contextualiza con el que efectúa el resto de ellas.

En la actualidad, los presupuestos de la Junta de Andalucía reservan a este fin 1.764 euros por persona, cuando la media nacional se queda en 1.757 euros.

Esa creciente inversión volcada en la sanidad pública ha hecho que Andalucía haya pasado de ser la última, algo que ocurrió en 2014 (entonces destinaba apenas 949 euros por habitante) y así se mantuvo hasta 2019, año en el que empezó a escalar, a superar la media nacional, algo inédito. Los datos se traducen, además, en que Andalucía sube cinco puestos en el listado de las comunidades, según el citado informe del Ministerio de Sanidad.

Parlamento

Estos datos fueron revelados este jueves en el Parlamento de Andalucía por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante la sesión de control en la que algunos de los grupos de la oposición preguntaron por la política sanitaria de su gobierno. «Éramos la última comunidad en gasto sanitario cuando asumimos el Gobierno y hoy superamos, por primera vez en la historia de Andalucía, la media nacional de lo que destinan las autonomías a sus sistemas sanitarios. Desde el primer día que llegamos al Gobierno, empezamos a crecer», ha afirmado Moreno, quien ha recordado que esa cifra de gasto por habitante llegó a bajar incluso hasta los 790 euros en el año 2002.

El presidente explicó en qué se ha traducido ese progresivo aumento en el gasto en esta materia, que hoy se eleva hasta los 1.765 euros por cada habitante: «Contamos con 70 infraestructuras más: 7 hospitales, 5 hospitales de día, 19 centros de salud, 10 consultorios, y lo que es clave: 28.000 profesionales más. Los números hablan por sí solos». Además, durante su mandato se incorporaron 30.000 nuevos sanitarios al Servicio Andaluz de Salud.