Andalucía sube dos escalones en la calificación de la agencia Moody's e iguala a la de España, que también mejora

La agencia internacional de rating Moody's ha elevado dos escalones la calificación crediticia de Andalucía, que ha pasado de Baa2 a A3, lo que ... la coloca en el mismo nivel que el Tesoro de España, que ha su vez ha mejorado una posición. Esta subida permitirá mejorar las condiciones de acceso de Andalucía a la financiación de la deuda en los mercados y según la Junta supone un aval a su estrategia económica.

Se trata de la primera vez que Moody´s otorga una calificación tan alta a Andalucía en 20 años y también de la primera vez que la calificación de la comunidad autónoma queda igualada a la de España.

En los parámetros de esta agencia de calificación, A3 garantiza la calidad crediticia y el bajo riesgo de impagos, lo que según la Junta va a permitir ampliar la base inversora, al dar participación a nuevos inversores que, hasta ahora, no participaban en las emisiones de deuda realizadas por Andalucía, al no alcanzar esta comunidad el rating exigido para acudir a la subasta.

Para la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, esta novedad supone un gran hito para Andalucía, ya que se pone en valor «la buena gestión de las finanzas de la comunidad, la disciplina fiscal-presupuestaria y la óptima gestión de los recursos financieros públicos».

Menos costes

La mejora de la calificación crediticia de Andalucía, según la consejera, no sólo hace más atractiva para los inversores la deuda andaluza, sino que permite reducir el coste de la misma, al mejorar las condiciones y estrechar el diferencial respecto a la financiación del Tesoro. Además, este mayor grado de confianza crediticia va a permitir a las entidades financieras presentar ofertas de financiación (vía préstamos bilaterales) a un coste menor.

Se da la circunstancia de que con esta subida, Moody's no sólo mejora la calificación de Andalucía, sino que la equipara a la del Tesoro pese a que la agencia de rating también ha elevado la calificación crediticia del Reino de España, que ha aumentado un escalón, al pasar de Baa1 a A3.

No es la primera mejora de la calificación crediticia que recibe Andalucía en los últimos años. En 2023, la agencia Standard and Poor's elevó el rating de Andalucía de 'BBB+' a 'A-' con perspectiva estable, por su gestión prudente de la deuda y su compromiso con la estabilidad presupuestaria. Andalucía no contaba con una calificación de 'single A' desde 2012.