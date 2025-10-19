Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El avance de las energía renovables, como la eólica, está contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes en Andalucía. IDEAL

Andalucía reduce un 10% sus emisiones en un año y avanza en su descarbonización

La mayor sostenibilidad y eficiencia del sector industrial y energético impulsan este descenso, que se eleva en su ámbito hasta el 19,2%

José Luis Piedra

Sevilla

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:11

Andalucía avanza en su descarbonización con una reducción del 10% de sus emisiones contaminantes a la atmósfera en un año, según refleja el Inventario Andaluz ... de Gases de Efecto Invernadero de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

