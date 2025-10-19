Andalucía reduce un 10% sus emisiones en un año y avanza en su descarbonización

Andalucía avanza en su descarbonización con una reducción del 10% de sus emisiones contaminantes a la atmósfera en un año, según refleja el Inventario Andaluz ... de Gases de Efecto Invernadero de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Estos últimos datos, correspondiente a 2023, cifran en 38.360.569 toneladas las emisiones de CO2 frente a las 42.710.015 toneladas del año anterior, un descenso significativo en la apuesta de la Junta por la transición ecológica para lograr los objetivos marcados en la agenda europea.

La mayor bajada de emisiones en 2023 se debe fundamentalmente al sector de la industria y la energía, afectados por el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, ámbito en el que el descenso duplica la media anual y alcanza el 19,2%. Este sector acumuló un total de 13.393.030 toneladas de emisiones.

La producción de energía eléctrica continúa siendo el sector de mayor peso, aunque su participación ha descendido de forma significativa, pasando de representar el 44,7% en 2022 al 31,3% en 2023, una bajada directamente vinculada al cierre progresivo de las centrales térmicas.

El sector del refino de petróleo también ha contribuido al descenso general de las emisiones debido a su proceso de modernización tecnológica e incremento de la eficiencia energética en sus instalaciones.

En cuanto a las emisiones no reguladas por el régimen de comercio y denominadas difusas, también muestran una tendencia a la baja. Este sector está configurado a por el transporte y la movilidad, con un 54% del total de emisiones de este ámbito, la agricultura y la ganadería, con un 24%; y la gestión de residuos, con un 10%.

Las emisiones difusas alcanzaron las 24.967.539 toneladas, registrando un descenso del 4,5%. Dentro de dichas emisiones, el transporte por carretera se consolida como la principal fuente contaminante aunque en 2023 registró una bajada del 2,9% respecto al año anterior.

La Junta pone de relieve que este descenso se debe al avance de la movilidad sostenible en las ciudades y áreas metropolitanas con la expansión de los metros en Sevilla, Málaga y Granada, el incremento en el uso de los autobuses y la apuesta por el transporte ferroviario, tanto de pasajeros como de mercancías.

Con respecto a las emisiones procedentes de la agricultura y la ganadería, superaron los 6 millones de toneladas pero mantienen una tendencia descendente desde 2020, debido al aumento de la agricultura ecológica, donde Andalucía es líder a nivel nacional, así como por las mejoras en la gestión de los residuos ganaderos y la eficiencia en el uso de fertilizantes, entre otros factores.

Emisiones por provincias

Por provincias, Cádiz lidera las emisiones contaminantes con cerca de 9 millones de toneladas, de CO2, seguida de Sevilla con más de 7 millones, Huelva y Málaga con 7,4 millones. Por contra, las provincias menos contaminantes son Jaén con 2,4 millones de toneladas, Almería con 2,8 millones toneladas, y Granada y Córdoba con 3,2 millones.

El análisis de la serie histórica en la evolución de las emisiones desde principios de los años 90 muestra una tendencia general a la baja, aunque el pico más alto se registró en 2007 con 68.613.502 toneladas en pleno boom económico. A partir de ahí, los descensos ha sido continuados y más pronunciados en los últimos años.

En este apartado es clave también el papel de sumidero de estos gases que ejercen los ecosistemas naturales de Andalucía, que cuenta con más de un 50% de superficie forestal. Así, durante 2023 los bosques y vegetación de la comunidad permitieron absorber hasta 6.840.740 toneladas de CO2, lo que representa un incremento del 0,7% respecto al año anterior.