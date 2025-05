Andalucía pone en marcha 'The Revelation', la campaña internacional para atraer turismo religioso La acción, que según ha anunciado el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, da comienzo a partir de la Procesión Magna de Roma, mostrará como referentes culturales el arte sacro andalu

La Junta de Andalucía lanza la campaña internacional con la que busca elevar su legado sacro al mundo y que, bajo el lema 'The Revelation' y con la participación del actor británico John Cleese, tiene el objetivo de atraer viajeros interesados en el turismo religioso a través de una estrategia puesta en marcha por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.

La acción, que según ha anunciado el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, da comienzo a partir de la Procesión Magna de Roma, mostrará como referentes culturales el arte sacro andaluz, el legado patrimonial y la experiencia que se puede vivir en el conjunto del territorio con motivo de las diversas manifestaciones religiosas, al margen todo el atractivo que genera la Semana Santa.

En este sentido, ha valorado que se trata de «expresiones culturales singulares, que enlazan con siglos de historia, fe y tradición», de modo que la campaña «busca realzar este patrimonio excepcional y presentarlo como una experiencia genuina y enriquecedora».

La campaña creativa ha sido desarrollada por la agencia Casanova, que ya colaboró con Turismo y Deporte de Andalucía en la acción junto a fotógrafos internacionales 'Frames from Andalucía', reconocida con varios galardones en diversos certámenes publicitarios.

En esta ocasión, el spot cuenta con la participación del actor británico John Cleese, uno de los creadores de 'La vida de Brian' junto al legendario grupo Monty Phyton, quien, bajo el lema 'The Revelation of the Andalusian Crush', hace un recorrido por la singular fusión de fe, arte y tradición del destino.

Bernal ha argumentado que se conforma así «una compaña global disruptiva con un potente gancho, que muestra el alma de Andalucía con elegancia, sensibilidad e impacto». Para ello, se ha producido una pieza memorable que pone de relieve el cambio que experimenta el visitante y el propio andaluz ante el patrimonio religioso, una revelación expresada mediante una narrativa emocional, rompedora y rotunda.

Las piezas que componen la acción ponen en valor el arte sacro y las manifestaciones religiosas como experiencias vivas, inmersivas y únicas, tanto en lo cultural como en lo religioso, lanzando el mensaje de que Andalucía no se visita, se vive; todo ello reforzando el camino iniciado en la construcción de la marca del destino 'Andalusian Crush'.

Se busca por tanto conectar emocionalmente con públicos internacionales, especialmente en Europa y América Latina, mediante una narrativa audiovisual y gráfica impactante. Y, de igual manera, promover un modelo turístico sostenible, respetuoso con las tradiciones locales y que impulse el conocimiento de enclaves andaluces con fuerte arraigo religioso.

Impacto mundial

El lanzamiento de la campaña aprovechará la repercusión global de la presencia en la Procesión Magna de Roma, con motivo del Año Santo y del Jubileo de las Procesiones, del Cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga.

El acontecimiento se desarrollará el sábado 17 de mayo en un marco histórico inigualable, con un recorrido que partirá del Coliseo Romano y finalizará en el Circo Máximo, y contribuirá a proyectar la riqueza cultural y devocional de la comunidad ante una audiencia global.

A partir de la participación andaluza en esta cita se da inicio a la estrategia de internacionalización del turismo cultural y religioso, reforzando así la difusión de Andalucía en mercados prioritarios y generando un impacto positivo en la percepción del destino.

El posicionamiento internacional de Andalucía como destino clave para el turismo religioso se extenderá a medios de comunicación de ocho mercados europeos y americanos, concretamente España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, México, Brasil y Argentina.

Según los informes previos realizados para esta campaña, los países europeos seleccionados cuentan con un público potencial de 57 millones de viajeros interesados en el arte y la cultura religiosa, mientras que los emisores latinoamericanos suman otros 13,4 millones de posibles visitantes.