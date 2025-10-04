Andalucía pondrá placas fotovoltaicas en seis campus andaluces para ahorrar 100.000 euros en luz al año Las actuaciones se llevarán a cabo entre los meses de octubre y noviembre y, con ellas, los campus avanzan en su objetivo de fomentar el autoconsumo y el uso de fuentes de energía renovables, tal como ha informado la Junta en una nota de prensa

La Junta de Andalucía impulsa la instalación de placas fotovoltaicas en régimen de autoconsumo en los edificios de seis universidades públicas andaluzas que suponen un ahorro conjunto estimado cercano a 100.000 euros anuales en la factura de la luz de estas instituciones y una potencia de 355,91 kilovatios pico (kWp).

Estas intervenciones se encuadran en la línea de trabajo conjunta que vienen desarrollando en esta legislatura la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y el sistema público universitario para promover la eficiencia energética, la sostenibilidad y la transformación digital.

Las actuaciones se llevarán a cabo entre los meses de octubre y noviembre y, con ellas, los campus avanzan en su objetivo de fomentar el autoconsumo y el uso de fuentes de energía renovables, tal como ha informado la Junta en una nota de prensa.

La ejecución de estas placas fotovoltaicas se financia con cargo al contrato centralizado de suministro eléctrico de la Administración autonómica, gestionado a través de Redeja (Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía), al que se suscriben voluntariamente las universidades públicas, en el marco del Plan para el ahorro energético de la Junta 2022-2026, elaborado por la Consejería de Industria, Energía y Minas, a través de la Agencia Andaluza de la Energía.

Este instrumento contiene una serie de medidas que contribuyen a la reducción del consumo energético de la Junta de Andalucía y su factura asociada, en línea con lo establecido en la Estrategia Energética de Andalucía a 2030. Las universidades que se benefician de esta iniciativa son las de Almería (UAL), Cádiz (UCA), Granada (UGR), Huelva (UHU), Jaén (UJA) y Sevilla (US), que, en colaboración con la Consejería de Universidad, han sido las responsables de seleccionar los edificios destinados a albergar estas dotaciones, contando con el asesoramiento técnico de la Agencia Andaluza de la Energía.

En el caso de la institución almeriense, el Paraninfo acogerá instalaciones fotovoltaicas con una potencia de 114,08 kWp que permitirán un ahorro estimado en la factura de la luz de más de 26.000 euros. La previsión es que la instalación esté operativa a finales del mes de octubre.

La UCA ha elegido el Hospital Real para colocar una placa de 34,81 kWp con un ahorro estimado de más de 7.000 euros anuales. En el caso de la universidad granadina, los Pabellones Deportivos Fuentenueva serán la ubicación elegida para colocar placas con una capacidad de 74,48 kWp y una disminución en el gasto de luz de casi 18.000 euros.

La Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la UHU contará con placas fotovoltaicas con una potencia de 44,1 kWp y un ahorro cercano a los 9.000 euros. La previsión es que todas estas instalaciones de autoconsumo puedan comenzar a producir energía renovable entre mediados y finales del mes de noviembre.

De igual modo, en la UJA, las obras se localizan en el Pabellón Polideportivo de Jaén. Las instalaciones fotovoltaicas tendrán una potencia de 12,98 kWp y su puesta en funcionamiento, prevista para mediados de octubre, se verá reflejado en la factura de la luz con un ahorro de unos 3.300 euros.

En la Universidad de Sevilla, la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología será la encargada de albergar este tipo de proyecto, que tendrá una capacidad de 75,46 kWp y llevará asociado un ahorro de unos 17.000 euros. La previsión es que esta dotación esté operativa previsiblemente a finales del mes de octubre.

Al margen de esta iniciativa, las universidades públicas andaluzas han ejecutado, a través del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras 2024, actuaciones de eficiencia energética en sus campus en su apuesta por lograr espacios sostenibles y confortables. Este instrumento ha contado con una asignación de 20 millones de euros que se han distribuido entre las diez instituciones académicas públicas teniendo en cuenta una serie de prioridades, entre las que destaca precisamente las inversiones orientadas a reducir el consumo de energía y a aumentar la confortabilidad de los edificios e instalaciones.

Con ese objetivo, las universidades han reparado y mejorado la climatización de sus edificios o han instalado placas fotovoltaicas. La Consejería de Universidad y los rectores están ultimando el reparto del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras de 2025, que contará igualmente con otros 20 millones de euros. Dichos planes se nutren de remanentes no afectados que son recursos procedentes en su totalidad de las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía no ejecutadas por el sistema público de educación superior.

Estos planes se desarrollarán durante el periodo 2024-2027 con una dotación global de 80 millones de euros. Por otro lado, el presidente Juanma Moreno ha anunciado que las universidades públicas recibirán este ejercicio una partida adicional de 16 millones de euros para llevar a cabo intervenciones en el campo de la sostenibilidad y la digitalización.