Andalucía convocará a familias, docentes, expertos y juristas a un congreso sobre 'bullying'

El dramático caso de Sandra Peña, la niña que se quitó la vida en Sevilla tras, supuestamente, sufrir una situación de acoso en el colegio ... al que asistía, ha impulsado al Gobierno andaluz a promover un encuentro de alto nivel para abordar el problema del 'bullying'. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció este jueves en el Parlamento que la Administración autonómica va a organizar un congreso sobre esta temática que contará con la participación de todos los actores implicados y que pueda servir de plataforma para impulsar posibles reformas e iniciativas legislativas.

El objetivo es regular regular una realidad que, según entiende la Administración autonómica, viene ganando peso entre las principales preocupaciones para las familias con menores en edad escolar, tanto de Andalucía como del conjunto de España.

El presidente andaluz resaltó la necesidad de hacer frente de forma conjunta a un problema cuya incidencia en los últimos años viene aumentando de forma global. «Hablamos de un problema social que nos preocupa a todos, que provoca situaciones muy duras y que desgraciadamente también vivimos y sufrimos muy de cerca en Andalucía. Por eso, desde el Gobierno andaluz vamos a impulsar un primer congreso de 'bullying' al que convocaremos a todos los especialistas y actores principales del ámbito educativo vinculados a esta realidad para que, entre todos, busquemos fórmulas y soluciones. Y que esas situaciones tan terribles no se vuelvan a repetir», dijo Moreno, que considera inaplazable el debate sobre la protección de niños y jóvenes frente al acoso.

La propuesta, según la Junta, nace de la conveniencia de reunir y escuchar tanto a las familias de alumnos, como a los docentes, especialistas, terapeutas e incluso juristas a fin de proponer medidas con las que evitar que se reproduzcan episodios de acoso entre menores en las aulas de los centros educativos andaluces.