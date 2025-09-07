Andalucía lidera un proyecto europeo para potenciar la economía circular

Andalucía liderará un proyecto europeo para potenciar la economía circular como palanca de transformación ecológica y de oportunidades para el tejido empresarial y los municipios ... de la comunidad.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente trabaja ya en la elaboración de este nuevo proyecto LIFE centrado en la economía circular que tiene previsto presentar próximamente en Bruselas, reforzando así una de las líneas estratégica de la Junta en su objetivo de fomentar una nueva economía más verde y sostenible.

Este nuevo proyecto europeo estará enmarcado en la reciente Estrategia Andaluza de Economía Circular promovida por la Junta, que tiene en marcha una batería de medidas para fomentar esta nueva economía que ha dejado atrás el modelo de 'usar y tirar' para apostar por alargar lo máximo posible el valor y uso de lo recursos.

El Gobierno andaluz ya dio un espaldarazo a esta nueva actividad respetuosa con el medio ambiente en 2023 con la aprobación de la primera ley andaluza de economía circular, que consolidó un marco normativo que está permitiendo transformar sectores tradicionales y abrir nuevos nichos de empleo verde ligados a la reutilización, el reciclaje y la reparación.

El Gobierno andaluz destinó el último año 217,6 millones a la economía circular con la gestión de residuos

Asimismo, se impulsará la simbiosis industrial con el desarrollo de una plataforma donde empresas, centros de investigación y entidades públicas puedan compartir conocimientos y recursos para innovar en el ámbito de la economía circular. Esta colaboración favorecerá la implantación de procesos más eficientes y sostenibles, al tiempo que impulsará la competitividad del tejido empresarial andaluz, según la Consejería de Sostenibilidad.

Otra prioridad para la Junta en este ámbito es la sensibilización y formación ciudadana, que está llevando a cabo a través de campañas divulgativas para informar y concienciar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos responsables, desde la separación de residuos hasta el consumo de productos reciclados y el apoyo a empresas comprometidas con la sostenibilidad.

La apuesta de la Junta por la economía circular permitió movilizar durante el último año 217,6 millones de euros para mejorar la recogida y tratamiento de residuos y para avanzar hacia un modelo plenamente circular, de los que 146,56 millones se han destinado directamente a los ayuntamientos, que son claves en la recogida separada y el cumplimiento de la normativa europea.

Andalucía cuenta ya con un total de 254 puntos limpios para la recogida y tratamiento y se proyectan otros ocho más

Con estas ayudas se ha apoyado la implantación de la recogida separada de biorresiduos, con 52 millones, y se ha respaldado la construcción y adaptación de instalaciones de tratamiento de biorresiduos, con 72 millones, además de apoyar la mejora tecnológica de plantas de tratamiento mecánico-biológico, con 21 millones.

A ello se suman otras líneas de ayuda específicas para adquisición de vehículos adaptados para la recogida de biorresiduos, la construcción y adaptación de instalaciones de tratamiento y su mejora tecnológica.

Puntos limpios

El resto de la inversión ha permitido la ejecución de proyectos estratégicos como el Plan de Puntos Limpios de Andalucía, con una dotación de 7 millones, estando en construcción o en proyecto un total de 8 que se sumarán a los 254 ya en funcionamiento en toda Andalucía. A ello se suman los 4 millones destinados al Plan de Estaciones de Transferencia de Biorresiduos.

Estas iniciativas buscan modernizar las infraestructuras municipales, sobre todo en municipios pequeños, facilitando así la gestión de residuos voluminosos, aparatos eléctricos y electrónicos, orgánicos o peligrosos.

La Consejería quiere así dar protagonismo a los municipios en la economía circular, poniendo en marcha planes locales en este ámbito que les permitirán disponer de una hoja de ruta propia. Para facilitares el acceso a las ayudas, la Junta ha editado una guía para hacerles más accesible su solicitud y tramitación.