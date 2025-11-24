Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López.

Andalucía lanza un proyecto piloto antihackeo para las mujeres que sufren ciberviolencia de género

Se trata de una app para las usuarias del Instituto Andaluz de la Mujer y «funciona como un escudo anticontrol y antihackeo de los teléfonos móviles o tabletas de las mujeres».

Europa Press

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:29

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presidido esta mañana un nuevo pleno del Observatorio Andaluz de la Violencia de ... Género, el cuarto desde el inicio de la legislatura, y ha anunciado «un paso más en la lucha contra la ciberviolencia de género». En concreto, ha avanzado la puesta en marcha de un «proyecto piloto» que consiste en una aplicación que actúa como un escudo antihackeo que repele y previene el acceso sin autorización a fotos o mensajes de las víctimas a través de los dispositivos móviles.

