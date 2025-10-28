Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Foto de familia de la inauguración de la exposición 'Lux: La moda andaluza en la Cultura del siglo XXI'.

Andalucía lanza su primera línea de ayudas para fomentar la moda y apoyar a los diseñadores

Moreno destaca la aportación del sector como pilar de la cultura y la industria: 2.500 empresas, 9.000 trabajadores y facturación de 540 millones de euros

Ideal

Martes, 28 de octubre 2025, 20:58

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado el lanzamiento de la primera convocatoria de ayudas del Gobierno andaluz para el fomento ... de la moda andaluza, cuya finalidad es la de incentivar la creación y el talento vinculado al sector del diseño textil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

